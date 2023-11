Los ovetenses, a la cabeza de España en calidad de semen

Un trabajo científico refleja que el semen de los ovetenses es el mejor de España. Es la conclusión de un estudio español presentado en el 31º World Congres on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility celebrado en Viena (Austria). El trabajo se basa en un total de 872 muestras de varones en 11 centros de reproducción asistida en España de Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Oviedo. El análisis incluía volumen, concentración espermática y movilidad total y activa.

Oviedo, a la cabeza: Alicante y Granada, a la cola

Según los autores del estudio, el dato más relevante es el número total de espermatozoides móviles en los que se basa la fórmula TEM, parámetro que se relaciona con la calidad de semen o la posibilidad de fertilidad, explica la doctora Rocío Núñez Calonge. En ese sentido, los participantes de Oviedo registran una mayor cantidad de espermatozoides en movimiento: 102 millones de espermatozoides, 20 más que el segundo mejor dato registrado en Almería seguido de Málaga. Los peores datos se recogen en Alicante y Granada. Oviedo también está a la cabeza en concentración de espermatozoides.

Razones

Aunque es difícil conocer los motivos de los diversos niveles, una explicación podría ser el estilo de vida o factores ambientales. Según la doctora Núñez Calonge, para conocer las razones de las diferencias quieren ampliar el estudio con más datos de los incluidos en el mismo como tabaquismo, índice de masa corporal y ocupación. La media de edad de los participantes fue de 38 años.