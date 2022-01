Negociación "atascada" por la reforma del Estatuto de Asturias

La izquierda rechaza bajar impuestos a cambio de la oficialidad. Foro rechaza la oficialidad si los impuestos siguen como están. Así las cosas, la negociación de la reforma estatutaria y su elemento clave, la declaración del asturiano como oficial, está atascada a menos de una semana del plazo límite que algunos partidos han dado para llegar a un acuerdo.

Este lunes ha habido una reunión que ha durado una hora y donde la distancia de la izquierda y Foro hace que no haya avances. Los grupos claramente favorables a la reforma del Estatuto se quedan a la espera de que el partido de Carmen Moriyón tome ahora la iniciativa y ceda. El responsable de Estrategia Política de Izquierda Unida cree que la negociación está "agotada" tras la reunión de esta mañana. Alejandro Suárez antepone un tipo de política fiscal a la oficialidad. Rafael Palacios, portavoz de Podemos Asturies en la Junta, ve imposible alcanzar un acuerdo de oficialidad si Foro mantiene sus exigencias fiscales. Hace valer el trabajo de dos años y medio para lograr, dice, el reconocimiento de un "derecho". Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista constata que Foro ha incluido la rebaja de Sucesiones y Renta entre sus elementos "innegociables", no sólo la mayoría de tres quintos para desarrollar la oficialidad. Dolores Carcedo cree que Foro, a día de hoy, "no quiere" la declaración.

Recordamos que el tiempo corre porque, especialmente Podemos e IU, quieren alcanzar un acuerdo para iniciar la reforma del Estatuto el 31 de enero como máximo para que dé tiempo en lo que queda de las legislaturas autonómica y estatal.