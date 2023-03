El Naranco arde con medio centenar de evacuados en Fitoria por precaución

Fuego en el Naranco

El monte Naranco está sufriendo el fuego desde la madrugada. Poco después de la una de la noche se podía ver las llamaradas desarrollándose de forma horizontal a la altura de la parrilla 'Buenos Aires'. Horas después, hacia las 6, ya se veían fuegos dispersos en zonas a medio monte de Fitoria, Cuyences, Villamejil o Arneo. Mientras, se desarrollaba un frente en vertical que alcanzaba la cima del Naranco, cerca del Sagrado Corazón. A cierta distancia se veían varios jirones de humareda. Bomberos de Oviedo y Protección Civil de Oviedo trabajan en la extinción del fuego que ha mantenido en vilo a los vecinos de zonas con decenas de chalés, casas y granjas. En Fitoria fueron evacuadas 56 personas.

"Son intencionados", afirma el alcalde

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha mostrado este viernes su "preocupación" por el fuego que afecta al monte Naranco, que ha calificado como un "desastre" que considera "intencionado" y sostiene que "no aporta nada a nadie". Según ha apuntado a los medios en la falda del Naranco en las proximidades de la 'Parrilla Buenos Aires' junto al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, se han registrado diversos focos en varios puntos "simultáneamente". Algo que desde el Consistorio consideran una evidencia de la intencionalidad de los fuegos. "No puede ser de otra manera que intencionado", ha remarcado el alcalde, añadiendo que "es triste". El aviso se recibió sobre las 01.00 horas de esta madrugada y el fuego próximo a la parrilla se controló sobre las 02.00 horas. Además, sobre las 01.30 horas se procedió a cortar la carrerera. "No entra en mi cabeza que se haga esto", ha dicho el alcalde de Oviedo, apuntando que por el momento parece que el fuego no afecta a los monumentos pero reconoce que "con este viento es incontrolable". Canteli ha resaltado el "esfuerzo tremendo" de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil para controlar los focos y en la "localización" de "ciertas cosas". "Esto nunca había pasado", ha apuntado, para reiterarar que "está claro que está fomentado".