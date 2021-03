Melania Álvarez: “está garantizado el derecho retroactivo a los que cumplen los requisitos del IMV”

Podemos ha criticado la gestión del Principado sobre el Ingreso Mínimo Vital porque la falta de colaboración interinstitucional del Ministerio de Seguridad Social está provocando una gran zozobra a 9.000 asturianos. El diputado Rafael Palacios no quiso explicaciones de la consejera, dijo que no le importa nada si la relación del Principado con el gobierno central era buena o mala, mostró su indignación porque ya llevan nueve meses de estupor. Palacios ha exigido soluciones a los afectados, no perder dinero y no sobrecargar de trabajo a los Ayuntamientos con más papeleo inútil.

La Consejera de Derechos Sociales ha indicado indicó que en esa línea iban precisamente los términos del acuerdo alcanzado el pasado viernes con la Seguridad Social, que contempla la retroactividad. Melania Álvarez ha indicado que el proceso de transición es complejo.

Para Izquierda Unida no se trata de un problema de gestión sino que el ministerio quiere reventar el Ingreso Mínimo Vital y eludir sus responsabilidades, denegando solicitudes para ahorrar a costa de los más débiles, de ahí los meses de apatía en la gestión de la Seguridad Social. No obstante Ovidio Zapico dijo que su formación respaldaba a la consejera, tanto en lo político como en lo judicial se decide acudir a los tribunales, pero ha pedido la Principado que mantenga su “exigencia al gobierno central, no tengamos un Estado fallido”.

Melania Álvarez ha defendido el diálogo, así como el trabajo prudente y riguroso desarrollado por su departamento para desbloquear el pago del IMV y ha esgrimido que “se ha garantizado los derechos de esos 9.000 expedientes y los intereses de Asturias, porque está garantizado el derecho retroactivo a aquellas personas que cumplen los requisitos del IMV”.

La consejera de Derechos Sociales ha defendido la vigencia de los compromisos con las fuerzas de izquierdas para mantener el corazón social del acuerdo presupuestario alcanzado.