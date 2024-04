Medio Rural abonará más de 800.000 euros por casi 1.600 expedientes por daños de fauna salvaje

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha informado este jueves al Consejo Agrario de que su departamento abonará en los próximos días 830.398 euros correspondientes a 1.577 expedientes tramitados en 2023 por daños de fauna salvaje.

La consejería se compromete a pagar en menos de tres meses todos los daños declarados y con expedientes completos, con el fin de acabar con los retrasos en la tramitación. De hecho, en estos momentos ya se están gestionando abonos correspondientes a este año. En los primeros meses de 2024 se han iniciado 542 procedimientos por valor de 322.871 euros.

El año pasado se tramitaron en total 4.771 expedientes por esta causa, por un valor global de 2.076.886 euros. Más de la mitad de estos procedimientos, concretamente 2.694, corresponden a daños del lobo.

El consejero también ha informado en la reunión sobre los expedientes de ejercicios anteriores pendientes de pago por distintas razones, bien por requerimientos concretos o por la falta de la ficha de acreedores.

Por otra parte, en el ámbito de la sanidad animal, el titular de Medio Rural ha dado cuenta sobre la situación actual de la vacunación de la lengua azul en Asturias. La pauta completa se ha administrado ya a 76.496 vacas y la consejería está dando prioridad a la profilaxis en aquellos concejos en los que el ganado sube a los puertos.

En todo caso, Marcos ha recordado que no es obligatorio que las reses estén vacunadas antes de su traslado a los pastos de altura, dado que también pueden recibir la profilaxis en las mangas ganaderas de los pastizales.

La vacunación contra esta enfermedad se ajusta a la planificación inicial. Así, en los primeros meses del año se ha administrado la protección a los animales que tenían pendiente el saneamiento ganadero. El Principado asume el coste de las vacunas y garantiza la total cobertura de la cabaña ganadera, gracias a la aprobación de los presupuestos de este año.

La sesión del Consejo Agrario también ha servido para repasar las medidas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) aprobadas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado en Bruselas el 26 de marzo.

Tal y como había reclamado el Gobierno de Asturias, el reglamento comunitario establecerá que los productores puedan cumplir con el requisito de buenas condiciones agrarias y medioambientales BCAM 7 optando por rotar o diversificar cultivos, en función de las condiciones a las que se enfrenten.

Además, los agricultores ya no estarán obligados a dedicar un 4% de sus tierras de cultivo a superficies no productivas. De este modo, quienes no deseen cumplir con esta medida no se verán penalizados, mientras que los que sí decidan reservar terrenos sin producción recibirán una ayuda del ecorregímen en vigor en España para mejorar la biodiversidad.

Estas medidas tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2024, por tanto, podrán aplicarse a la solicitud única de la PAC de este año. Con el fin de que los profesionales del medio rural dispongan de tiempo suficiente para informarse y presentar las peticiones con la mayor seguridad jurídica posible, se ampliará el plazo de solicitudes hasta el 31 de mayo.

Por otra parte, sigue adelante la tramitación para modificar el plan estratégico de la PAC en España, en el que se incorporan las propuestas más importantes planteadas por el Principado, por ejemplo, respecto a la práctica de la siega sostenible. En este sentido, se permitirá que el ganadero decida individualmente los días en los que no realizará la siega, dentro de un periodo más amplio, y sin limitar los cortes fuera de este periodo. Igualmente, se flexibilizan los requisitos vigentes para las islas de biodiversidad, al reducir la superficie sin segar del 7% al 4%. Estas normas serán aplicables en la solicitud única de 2025.