Más de 6.000 efectivos, 9 barcos y cerca de 75 aeronaves en los actos de Asturias del 22 al 26 de mayo

Las Fuerzas Armadas en tiempos de más riesgo

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y almirante general, Teodoro Esteban López Calderón ha presentado este viernes en el acuartelamiento de Cabo Noval los actos con los que se celebrarán el Día de las Fuerzas Armadas 2024 que se desarrollarán en Oviedo y Gijón del 22 al 25 de mayo. López Calderón ha explicado la razón de ser de ese Día de las Fuerzas Armadas que ha asegurado dada la situación actual "con momentos de dificultad e incertidumbre a nivel internacional" cobra aun más importancia.

"Los momentos que estamos viviendo de dificultad e incertidumbre a nivel internacional hacen todavía mucho más importante esta relación de las Fuerzas Armadas y la sociedad y dar a conocer la importancia de la defensa en un momento en un mundo globalizado en el que el nivel de riesgo ha subido", ha indicado el JEMAD.

En este sentido ha manifestado que esa realidad hace que ahora mismo hagan un esfuerzo aún superior al de otros años de participación de las Fuerzas Armadas en una cuestión como es la "disuasión". "Es decir tener una eficacia en esa disuasión que haga innecesario el uso de las Fuerzas Armadas en un conflicto, es decir mantener la paz sin llegar a usar la fuerza", y esta es una cuestión que quieren explicar y dar a conocer a la sociedad.

"No se puede mantener la moral si no se siente claramente que aquellos por los que se lucha y a los que se defiende apoyan lo que estas haciendo, entonces es una cuestion vital para nosotros es sentir que la población a la que defendemos está de acuerdo y apoya lo que hacemos, y no se puede apoyar algo sino se conoce. Eso esta es una de las razones de todo lo que se organiza el Día de las Fuerzas Armadas, lo más importante es establecer esa relación y el contacto directo de la sociedad con nuestros militares", ha dicho el JEMAD.

Actos en Gijón y Oviedo

En la presentación de los actos también han estado presentes e intervenido el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Ambos se han mostrado agradecidos y orgullosos de que sus ciudades alberguen los diferentes actos programados. "Yo quiero dar las gracias por un momento histórico para Asturias qye supone mucha responsabilidad para nosotros. Estamos muy agradecidos de que Asturias era merecedora de este gran acontecimiento que es para nosortos muy importante y conlleva mucha responsabilidad", ha indicado Canteli. Así el regidor ovetense ha manifestado que si bien esos días habrá algunos inconvenientes y cosas que molesten como los cambios de tráfico, cree que de verdad "merece mucho la pena".

En la misma línea la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha indicado que para el Ayuntamiento que preside es "un orgullo acoger estos actos" que además permitirá a los asturianos tener la la ocasión de mostrar "el respeto y admiración por las Fuerzas Armadas".

"Para Gijón es un auténtico reto y estoy convencida de la buena respuesta que dará la ciudadanía a todos estos actos", ha manifestado la alcaldesa.

A falta de un mes, se estima que 3.250 personas participarán en el acto central a celebrar en Oviedo; 200 personas en la exposición estática y 314 en el encuentro de música. Además en la exhibición en Las Mestas en Gijón participarán 187 personas; 1.998 personas en la Revista Naval y otras 2.071 personas en la exhibición dinámica a celebrar en el Muro de San Lorenzo. Por su parte, en el desfile aéreo participarán 108 personas. Serán en total 53 aviones --buena parte de ellos cazas--, 21 helicópteros y nueve embarcaciones los que participarán en los actos en la región.

El acto central, presidido por los Reyes, se desarrollará el 25 de mayo, Dia de las Fuerzas Armadas. Será en Oviedo a las 12:00 horas con el izado y homenaje a la bandera nacional, el homenaje a los que dieron su vida por España, los desfiles terrestres y el arriado de la bandera. El desfile tendrá como escenario principal la avenida de Hermanos Pidal. Sus Majestades tendrán el lugar de honor en la confluencia con la avenida de Galicia, en el cruce del palacete de Villa Magdalena.

En Gijón, del 22 al 26 de mayo en el muelle del Puerto habrá presencia naval y una exposición de material. Además el viernes 24 de mayo y, presidida por el Rey Felipe VI, se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será a las 15:00 horas en la Playa de San Lorenzo. A continuación, se desarrollará una exhibición dinámica de personal y material también en la Playa de San Lorenzo a las 16:30 horas y posteriormente, si las condiciones meteorológicas, lo permiten en esta misma localización, se desarrollará un desfile aéreo a las 17:45 horas en la Playa de San Lorenzo en el que participarán aviones y helicópteros.

A continuación, está previsto que algunas de las aeronaves participantes en el desfile realicen presencia aérea en Oviedo, con el sobrevuelo sobre la ciudad entre las 17:50 y las 18:40 horas. El jueves 23 de mayo, a las 19:00 horas habrá una exhibición de personal material en Las Mestas en la que se podrá ver, entre otras actuaciones, y exhibición ecuestre y otra de guías caninos.

En Oviedo, también habrá una exposición estática y dinámica en el Pase del Bombé del 22 de mayo al viernes 24 de mayo. El 24 de mayo tendrá lugar un encuentro de músicas militares presidi por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado por el JEM AJEMA, JEMA, y autoridades civiles en la Plaza de la Catedral de Oviedo las 20:00h, previamente habrá un pasacalles de todas la Unidades Músicas participantes.

Además de los actos centrales que se van a celebrar en Oviedo y Gijón, llevarán a cabo numerosas actividades por toda la geografía nacional incluso en aquellas zonas fuera de nuestras fronteras donde hay trabajan militares españoles. A todos los actos a celebrar en Asturias hay que sumar 233 actividades a desarrollar en el resto del territorio nacional y también casi medio centenar (47) en territorio internacional, frente a las 19 del pasado año.