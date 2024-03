Martínez Salvador ve una tomadura de pelo porque los problemas ya se sabían mientras los socialistas se dividen

Enfado municipal

El portavoz del equipo de gobierno de Gijón Jesús Martínez Salvador (Foro) tiene claro que el anuncio fue "electoralista" pero no esperaban que la "tomadura de pelo" llegase a tales niveles. En Más de Uno Gijón de Onda Cero, Martínez Salvador asegura que defenderán los intereses de los gijoneses hasta donde haga falta porque no admiten más desprecios. Las compensaciones anunciadas son lo mínimo que el ministerio podía hacer. El concejal señala que el vial de Jove es una prioridad y perderlo es algo que no se entiende. Las casas en riesgo en las que justifica el gobierno central el cambio del proyecto llevan ahí mucho tiempo. El portavoz municipal ha añadido que la nueva carretera en superficie no les convence y pedirán que se estudien otras alternativas.

Desde el PP hemos escuchado valoraciones sobre los cambios del vial de Jove en la voz de la concejala Ángeles Fernández-Ahúja. En Onda Cero ha hablado de engaño a los gijoneses y de tomadura de pelo. Porque el asunto, dice, se utilizó electoralmente en la campaña de las elecciones municipales. A la concejala del PP le hemos recordado que su partido gobernó en España y en ese tiempo el vial tampoco se ejecutó. Ha insistido en que llegaron a la Moncloa cuando se hablaba de un posible rescate del país y con una situación económica que poco permitía

División socialista

Lo cierto es que este asunto muestra una clara brecha entre el secretario de la FSA y presidente del Principado y la Agrupación Socialista de Gijón. Adrián Barbón entiende que no haya túnel y los socialistas gijonese sí lo quieren como mejor solución. De entrada, Adrián Barbón comparte “la frustración de los gijoneses manifestada por la alcaldesa” y asegura que serán “exigentes” con el ministerio de Óscar Puente. Dicho esto, Barbón es comprensivo con el cambio de proyecto. Señala que es una cuestión de hace décadas; el anterior proyecto tenía prevista su finalización en 2029; y no se puede echar la culpa al actual ministro. Es más, Barbón acepta el cambio. El túnel no es posible por el riesgo que supone y porque impediría el paso de ciertas mercancías.

El diputado socialista en la Junta General y secretario de la Agrupación Socialista de Gijón Monchu García es más incisivo: "no contemplamos ninguna alternativa en superficie en el barrio de Jove para el paso de camiones" o lo que es lo mismo, la mejor solución es el túnel o paso soterrado que el ministerio de Óscar Puente ahora desbarata. García transmite que están frustrados y se sienten engañados. No entienden que ahora se ponga sobre la mesa, una solución que hace años fue descartada por las presiones vecinales.

La presidenta de Fade María Calvo señala que "estamos muy decepcionados". Recuerda que es una obra "esencial" por la importancia para logística y la unión con el puerto de El Musel. "No hay conexión con el puerto ni por tren ni por carretera además de la importancia para la trama urbana del oeste de Gijón". Por eso, pide ponerse "muy serios" con el Ministerio para el cumplimiento de los compromisos con Asturias. "Abrir la variante no es cumplir con todos los compromisos con Asturias".

Por su parte, el secretario de UGT Asturias Javier Fernández Lanero se pregunta "cómo es posible que 20 años después de plantearse la infraestructura nos vengan con informes que desaconsejan el proyecto pactado". El dirigente sindical señala que "Gijón y los gijoneses no se merecen esto". Lanero pide al Principado que, detallados los cambios, se convoque la Alianza por las Infraestructuras para que haya explicaciones cuanto antes.