Izquierda Unida pide medidas para evitar la masificación en los espacios naturales asturianos

El diputado de IU Ovidio Zapico ha pedido al Gobierno que ponga medidas para evitar la masificación en espacio naturales y también para otros lugares que sufren una especial presión. Para el también coordinador general de IU, es hora de preparar un "plan ambicioso" que aborde la alta presión que sufren estas áreas, de especial protección. "Esa problemática la hemos visto, vivido y sufrido, porque yo creo que es una imagen malísima, en muchísimas ocasiones", ha enfatizado, en alusión a atascos en lugares de Picos de Europa".

El parlamentario ha defendido un diseño "global" pues hay lugares que sin ser enclaves costeros ni estar dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa sufren también esa alta presión de visitantes. El objetivo, ha recalcado, debe ser que no se repitan imágenes como las del año pasado para que, en 2021, "corrijamos los errores y que anticipemos situaciones".

Programas de sensibilización

A las infraestructuras y transportes públicos para canalizar la llegada de visitantes, hay que añadir, según Ovidio Zapico, programas de sensibilización y concienciación."Tenemos que lograr que el visitante, quien vaya a disfrutar de la naturaleza, no pretenda acceder hasta el último rincón con su vehículo. Y para eso se necesitan, primero infraestructuras en núcleos más abajo, que permitan albergar los coches, se necesita transporte entre Carreña y no solo Sotres sino también pasar a Tresviso, no dejar a Tresviso incomunicado aunque esté en Cantabria, y se necesita también participación del pequeño tejido autónomo local, de los taxis locales; que la gente pueda acceder con vehículo pero no con su vehículo".

Zapico ha reconocido su "insistencia" a la hora de reclamar medidas que palíen estas situaciones si bien, ha señalado que es imprescindible mantener la presión para que se pueda compaginar las visitas con la protección, mediante un "disfrute racional" que permita una armonía entre el uso y la necesaria preservación para un desarrollo sostenible.