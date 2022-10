Gualda (SEPI): "no habrá autorización para ninguna medida sin acuerdo de las partes de Duro Felguera"

SEPI advierte a las partes

Mensaje rotundo de la presidenta de SEPI sobre Duro Felguera: solo habrá dinero si hay acuerdo entre empresa y parte social. Mientras las partes negocian el despido de 208 empleados en el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos, la máxima responsable de la entidad que inyecta 120 millones de euros en Duro Felguera lanza un aviso: sin acuerdo por el ERE no habrá dinero público. Belén Gualda afirmó que "el fondo no va autorizar ninguna medida que no haya sido acordada entre la empresa y la parte social en relación con el empleo". La responsable de la Sociedad de Participaciones Industriales puntualizó que "tiene que haber un acuerdo y después el fondo lo autorizará. Si no, no lo va a autorizar".

Primero objetivo alcanzado

Es la respuesta de Gualda a preguntas de Sofía Castañón de Unidas Podemos y de Martínez Oblanca de Foro en la comisión de presupuestos del Congreso. La responsable de SEPI remarca que se ha alcanzado el “primer objetivo” porque las ayudas “han permitido que todas las empresas del grupo mantengan su actividad”. Gualda apostilló que "la empresa no habría mantenido su actividad, era un último recurso" sin el apoyo del gobierno del Estado a través de SEPI.