González Castro: "Hace 36 años el Ayuntamiento de Cangas de Onís ya reivindicaba su papel en las decisiones sobre el Parque Nacional"

"Ya hace 36 años el gran alcalde, Toño Vega, consideraba que el Ayuntamiento de Cangas de Onís debería de ser consultado para cualquier decisión que se tomara sobre el Parque Nacional", explicaba el actual primer edil, José Manuel González Castro, en las últimas horas a través de un comunicado. Pese a ello, "36 años después el Gobierno del Principado de Asturias continúa sin contar con el Ayuntamiento para la toma de decisiones que afectan a nuestro Concejo", lamentó el edil pidiendo "que se tome en cuenta al Ayuntamiento. Somos un concejo ganadero, pero principalmente vivimos del turismo y no podemos permitir que la gestión del motor de la economía en nuestro municipio sea mala".

Las limitaciones derivadas por la pandemia esta Semana Santa han afectado de forma muy profunda a este motor económico. Desde el Ayuntamiento se abunda en el hecho de que "somos los máximos interesados en hacer las cosas bien, sabemos lo importante que es para nuestro concejo. Lo supimos hacer bien el pasado verano y lo confirmamos las anteriores semanas con el cierre perimetral".

"No nos devuelven las llamadas"

González Castro afirma que en el concejo "no se entiende que el Gobierno del Principado haya tomado la decisión de cortar la carretera de Los Lagos, cuando es un lugar al aire libre y regulado; que nos traten diferente a otros lugares de Asturias; que no se cuente con el Ayuntamiento de Cangas de Onís para tomar decisiones que nos afectan; que no nos den explicaciones, desde hace más de una semana que intentamos hablar con ellos sin que nos devuelvan las llamadas".

Tampoco se entiende "la falta de información tan importante y necesaria en un concejo cuya principal fuente de ingresos es el turismo y que seamos el único espacio al aire libre del mundo que no se pueda visitar (cuando lo que recomiendan las autoridades sanitarias es precisamente eso)".