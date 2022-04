Gobierno y sindicatos recomiendan el uso de mascarilas en el interior

El Principado reiteró hoy la recomendación de usar las mascarillas en los interiores, dada la actual situación de alerta en nivel alto de la pandemia en Asturias

La Portavoz Melania Álvarez señaló que el Principado no puede mirar para otro lado, precisó que el aumento de los contagios pone en riesgo mantener la actividad hospitalaria que se había recuperado y no se quieren suspender las intervenciones quirúrgicas, así que apeló a la prudencia y la responsabilidad, en espera de que esta excepcionalidad nacioal no se prolongue mucho

También los sindicatos recomendaron el uso de las mascarillas en los puestos de trabajo, más aún cuando conlleven la atención al público. Desde CCOO Gerardo Argüelles recordó que se han de accionar los mecanismos previstos

Pero la continuidad de la actividad profesional cuando el trabajador es positivo en Covid, debiera de ser rectificada, según reclamó desde la UGT Marino Fernández , porque dijo que no es lógico que se pueda contagiar a los compañeros.

Los sindicatos antepusieron la salud por encima de la productividad y ensalzaron las prácticas de algunas empresas, porque reducir los contagios es cosa de todos.