ELECCIONES

El gobierno anuncia un dispositivo especial "para garantizar el voto" de 958.636 asturianos este 28M

La delegada del Gobierno, Delia Losa, anuncia apoyos especiales a ciudadanos que estén ingresados o que no dispongan de fácil acceso a su gobierno electoral, para que "no haya nadie que quiera votar que no pueda hacerlo porque el gobierno no haya facilitado medios”

ondacero.es