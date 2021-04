Sin fallecidos en las últimas 24 horas mientras el Principado trabaja en el marco legal a partir del 10 de mayo

Últimos datos

Sin fallecidos en las últimas 24 horas mientras la Consejería de Salud confirma 99 nuevos casos de coronavirus. El Sespa realizó 3.078 pruebas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 3,93%. Actualmente, hay 157 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 60 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos alcanza el 6,20%. En el caso de las UCI, se eleva hasta el 18,40%.

Marco legal tras el estado de alarma

El Presidente del Principado señala que espera tener “cuanto antes” el marco legal para manejar la pandemia tras el estado de alarma a partir del 10 de mayo. En este sentido, Adrián Barbón afirma que el sistema 4+ de restricciones y protección por concejos ha sido útil, mejor que decisiones globales. Recordamos que el 4+ se implantó en enero, los cierres por sectores se adoptaron en noviembre, 40 días estuvo cerrada la hostelería y el gran comercio en otoño.

Mirando al verano y acontecimientos multitudinarios como la Feria de Muestras de Asturias, el jefe del ejecutivo regional señala que las decisiones no son suyas de su criterio personal sino basadas en el criterio técnico.

Al acabar el estado de alarma, si el Principado quiere cerrar una localidad tendrá que volver a pedirlo al TSJA. Su presidente Jesús María Chamorro afirma que la Sala de lo Contencioso y sus 8 magistrados están preparados para actuar con celeridad ante las peticiones de limitación de derechos fundamentales que se produzcan para contener los contagios. Chamorro recuerda que el Tribunal Superior ha aceptado todas las limitaciones pedidas por el Principado y sólo rechazó la reclamación sobre los exámenes presenciales de la Universidad en enero, el ejecutivo estaba en contra de que fuesen de forma presencial.

IRPF para trabajadores en erte

Uno de los flecos de las medidas laborales de la contención de la pandemia son los ertes y la mayor carga fiscal para los trabajadores incluidos en ellos. En la actual campaña de la renta, el tener doble pagador les lleva a tener presentar declaración incluso por debajo de 22.000 euros de ingresos. Son 800 euros de más de los cuales 350 se deben al tramo autonómico impuesto por el Gobierno del Principado, de los más altos de España. Son datos esgrimidos por el PP para denunciar una situación "injusta que perjudica a 60.000 personas".

Para evitar que ocurra lo mismo con el actual ejercicio, los populares llevarán una iniciativa a la Junta para que los afectados con ingresos inferiores a 22.000 euros no tengan que presentar la declaración y no tengan que asumir el sobreimpuesto derivado del tramo autonómico. Teresa Mallada urge a Barbón a no ponerse de perfil ante este problema que impacta en rentas bajas. Mallada reprocha al presidente sentirse "orgulloso" del sistema fiscal asturiano