Fallece una mujer y sigue el suave ascenso de ocupación en UCI

Últimos datos y vacunación

Una mujer de 84 falleció este domingo por covid19 mientras que la tasa de positividad sube al 6,76%. Es el resultado de las 1.908 pruebas de ayer de las que dieron positivo 106 personas. Hay 172 pacientes hospitalizados en planta y 73 están en UCI, donde la ocupación de pacientes covid sigue subiendo de forma suave de manera que alcanza ya el 22,8%.

En cuanto a la vacunación, la masiva llegada de vacunas Pfizer a España se traduce en 38.610 dosis en nuestra región.

Flexibilización de restricciones

El vicepresidente del Principado es optimista ante la posibilidad de relajar medidas de control de contagios. Juan Cofiño ha dicho hoy que espera que "la apertura de los negocios, de la economía en general, sea paulatina y no tenga vuelta atrás". Para el número dos del Gobierno regional, la vacunación "va bien" y los números de efectos de la pandemia no empeoran, se estabilizan. Cofiño indica que por el momento no ha habido un repunte de casos.