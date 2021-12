Se esperan más ingresos hospitalarios pero el Principado no aplica todavía restricciones

Últimos datos covid. Este jueves no hubo fallecidos y fueron detectados 322 casos más, de forma que sigue la tendencia al alza en el descubrimiento de más positivos.

En esta ola es crucial el dato de ocupación hospitalaria que experimenta una leve subida: 4 más en 24 horas para una ocupación del 3,5% que en UCI llega a 6,7% con 19 personas en unidades de críticos. La ocupación hospitalaria ha aumentado un 44% en una semana.

Por el momento el Principado no se plantea restricciones pero sí recomendaciones en los próximos días si se llega a 150 ingresos en planta y 25 en Ucis. Esas cifras están cerca porque, indica la gerente del SESPA Concepción Saavedra la subida es firme y preocupante.

La mayoría de lo casos nuevos, explica el jefe de alerta sanitaria Miguel Prieto es de personas de más de 40 años contagiadas en encuentros en hostelería y hogares.

Se aprecia también una subida de casos entre menores de 12 años contagiados por sus familiares. El Principado no se plantea regresar a algunas de las medidas de contención en centros escolares. Tampoco a plantear restricciones. El director de Salud Pública Rafael Cofiño espera que las recomendaciones de protección sirvan en las próximas semanas para lo que pide responsabilidad.

Los responsables sanitarios han preferido no indicar cuántas personas en Uci son no-vacunados. Alegan que no quieren generar confusión porque el virus también afecta a vacunados aunque con menor virulencia. En este sentido, aseguran que una no vacunado de más de 60 años tiene 23 veces más riesgo de entrar en Uci, probabilidad de peligro que es de 8 veces para los que tienen entre 30 y 59 años

Salud Pública anuncia que habrá más inspecciones en hostelería, gimnasios y otros lugares cerrados que deben tener medidores de CO2. Serán inspecciones informativas y de control sin descartar la apertura de expedientes sancionadores.

Sobre la vacunación, se administran 10.000 dosis diaria de forma que en la semana de Nochebuena esperan tener dosis de refuerzo para todos los mayores de 60 años y colectivos prioritarios, indica Saavedra.

Los no vacunados pueden pedir cita en el correo de incidencias.