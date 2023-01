La entrada de ACOTEX en la mesa de negociación bloquea el convenio

La negociación del convenio en el sector del comercio ha encallado con la entrada de una asociación patronal

Los sindicatos aseguran que no han tenido problemas hasta la fecha con ACOTEX (Asociación Nacional de Comercio Textil, Complementos y Piel), siempre ha asumido los convenio pactados en los últimos 30 años, pero el pasado ejercicio estuvo a punto de acudir a los tribunales contra el plus por venta on line, dio marcha atrás cuando los representantes de los trabajadores accedieron a que se sentase en la mesa de negociación. Ahora, al negociar el nuevo convenio pone como condicionante que se retire el acuerdo de este complemento, lo que supone un pérdida de poder adquisitivo como punto de partida limitativo de 100 euros mensuales. Marta González, Vicesecretaria de la Federación de Servicios y Consumo de la UGT

Los sindicatos lamentan el talante de bloqueo de esta Asociación Nacional de Comercio Textil, Complementos y Piel, reclaman un cambio de actitud a la patronal ante la próxima reunión que se celebrará el 7 de febrero y señalan que un convenio es un todo y que se debe negociar de forma global y no como artículos individuales