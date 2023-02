Las enfemeras contestan a Barbón que están "ninguneadas"

Críticas de Satse a Barbón

El sindicato de Enfermería SATSE Asturias reclama al presidente del Principado Adrián Barbón que mejore "de una vez" las condiciones laborales y retributivas de enfermeras, un colectivo que se siente "ninguneado". Desde SATSE han manifestado su "perplejidad" ante las declaraciones realizadas este jueves por Barbón, y han recordado al Presidente que es necesario ofrecer mayor estabilidad y calidad en el empleo. En una nota de prensa, han explicado que "las condiciones de enfermeras y enfermeros en Asturias no son de ninguna manera un atractivo y dejan mucho que desear".

Recordamos que Barbón hizo el jueves un llamamiento a los profesionales sanitarios asturianos que están fuera de Asturias para que "sepan que aquí tienen espacio para volver porque en estos momentos se necesita más personal sanitario". Pero también ha querido hacer un llamamiento a ese personal que no es de aquí y que está en comunidades autónomas en los que "el trato es absolutamente deficitario e incluso en ocasiones insultante", para que sepan que aquí van a ser bien recibidos.

Catálogo de exigencias

"La lista de demandas que para el Sindicato de Enfermería son irrenunciables es larga y, si se realiza la comparativa con otras Comunidades, Asturias no sale precisamente bien parada", aseguran. Asturias, explican, es una de las cinco Comunidades Autónomas en las que aún no se reconoce como tiempo efectivo de trabajo el solape de jornada, es decir, el tiempo que dedican las enfermeras por encima de su jornada a dar el cambio de turno. En cuanto a las retribuciones de enfermeras, el Principado "está a la cola" en comparación con el resto de Comunidades, ocupando el puesto número 14 de las 17 Comunidades Autónomas en cuanto a las retribuciones en Atención Especializada. "Es, cuanto menos, paradójico, que pretenda vender las bondades y los atractivos de trabajar en Asturias cuando las enfermeras en Asturias están sobrecargadas, cada vez tienen más complicado prestar unos servicios de calidad con las plantillas bajo mínimos y sus condiciones laborales y retributivas no mejoran con los años, sino que empeoran", han apostillado. "El Presidente del Principado parece olvidar que durante años muchas enfermeras y enfermeros se vieron obligados a salir de Asturias, muchos de ellos a otros países, y que para que estos retornen es necesario darles una estabilidad y una calidad en el empleo que en esta Comunidad Autónoma no existe, ni en la atención sanitaria ni en la sociosanitaria, para muchos de sus trabajadores", han aseverado.