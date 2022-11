Continúa el enfrentamiento interno en Podemos

Los reproches y las diferencias sobrevolaron las comparecencias que ante los medios de comunicación tuvieron hoy la dirección y la candidatura autonómica de Podemos.

Los reproches empezaron al indicar que la cabeza de lista a los próximos comicios no participaba en las negociaciones presupuestarias, cuestión que Covadonga Tomé no justificó ante los órganos del partido, pero si en la prensa. Como Recordarán Tomé dijo en Onda Cero que no le gustaba ser convidada de piedra.

Más a más, el portavoz del partido, Rafael Palacios, dijo hoy que Podemos no llegaban tarde a la negociación, mientras que Covadonga Tomé, dijo que sí, dándole la razón al Presidente del Principado.

La Secretaria de Organización, Alba González, reprochó a la candidata su falta de coordinación con el partido. La Candidata, Covadonga Tomé, reprochó a la dirección del partido falta de voluntad para hacer efectiva esa coordinación.

Y sobre pactos futuros con IU, mientras la dirección del partido hablaba de un milagro; la Candidata consideró factible una candidatura conjunta.

IU, que mantuvo una reunión con Tomé, no quiso participar de la polémica y señaló que eso son cuestiones sobre las que tienen que pronunciarse la dirección y la militancia de la coalición en Asturias.

La portavoz de IU Ángela Vallina espera que esta semana se cierren los flecos que hagan factible un pacto presupuestario con el PSOE.

El portavoz de Podemos Rafael Palacios no se mostró preocupado por el pacto presupuestario que pueda alcanzar el Principado con IU, pero sí los que pueda haber con la derecha. Palacios mostró su convicción de que esta semana habrá reunión negociadora entre la formación morada y el PSOE, sería la segunda en dos meses y quitó hierro a la acusación de Barbón sobre que Podemos llega tarde a la negociación.

Tomé respaldó el contenido de la propuesta que la pasada semana entregó Podemos al PSOE dado que fue elaborado por el Consejo Ciudadano