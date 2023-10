Confirmado: Cangas de Onís volverá a sufrir una invasión Zombie

Este lunes se ha presentado en el Ayuntamiento de Cangas de Onís un nuevo Survival Zombie, que se celebrará el próximo sábado, día 21. Survival Zombie es un evento público en el que se puede participar a partir de los 6 años.

Para participar en este real game no es necesario una forma física excelente, aunque la aventura será bastante exigente por el espacio a recorrer, el horario (desde las 22.00h a 4.00h) y sobre todo por las seis horas de duración del evento. Cualquiera puede jugar y cada vez jugadores más jóvenes se convierten en supervivientes.

Aunque los jugadores tendrán gran parte de la información que les incumbe todo el evento estará repleto de sorpresas y momentos emocionantes, ¡incluso aterradores!

Todos debéis llevar bien visible la prenda identificativa de jugador (verde, roja o rosa). Esconder la prenda para que los zombies no te ataquen es motivo de expulsión.

No se puede usar ningún medio de transporte que no sean los propios pies. Esto incluye vehículos propios, bicicletas, patines, monopatines, motos, y cualquier cosa que no sean vuestros pies. Se sancionará el uso de vehículos con la expulsión del equipo completo.

Muy importante: Está prohibido beber alcohol y consumir cualquier tipo de sustancias estupefacientes antes y durante el evento. Cualquier persona en este estado será expulsada del evento inmediatamente.

La realidad es que casi todos vais a convertiros en zombies tarde o temprano, vuestro reto más difícil en el evento es estar a la altura cuando llegue el momento de morir