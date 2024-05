Cogersa descarta subir tarifas a los Ayuntamientos por la merma del servicio de tratamiento de la 'bolsa negra'

La gerente de Cogersa Paz Orviz descarta el gasto de reparación de la planta de tratamiento de la bolsa negra que ardió parcialmente el 24 de abril vaya a suponer una subida de tarifas para los Ayuntamientos. Le preguntábamos a Orviz en Onda Cero sobre el hecho de que se esté cobrando por un servicio de tratamiento de residuos que no se puede ejecutar con normalidad debido a los desperfectos en esta instalación estrenada a primeros de año y que supuso una inversión de 62 millones. En este sentido, el alcalde de Cangas del Narcea José Luis Fontaniella indicaba que "no puede ser responsabilidad de los Ayuntamientos" el asumir consecuencias del incendio. "Me niego a asumir un sobrecoste". El regidor cangués se pregunta que "si no hay reciclaje, habría que pensar que no se cobre por un servicio que no se está prestando". Sobre esta posición, Orviz lo considera "una reflexión política". La gerente indica que "no hemos hablado" sobre este elemento e indica que "la factura es de abril, cuando la planta estaba en funcionamiento".

Sobre el mismo asunto, el alcalde de Valdés Óscar Pérez que el acuerdo entre su Ayuntamiento y Cogersa es a "ventura y riesgo y si han tenido un problema tiene que asumir su coste". El alcalde de Piloña Iván Allende indica por su parte que la factura de Cogersa y el tratamiento de residuos, medio millón de euros, es "muy, muy importante". También en Onda Cero, el primer teniente de alcalde de Oviedo Mario Arias indica que no sabe "qué consecuencias puede tener el incendio" pero en la medida de lo posible "haremos que el coste no repercuta en el usuario". El Ayuntamiento ovetense lleva financiando con recursos propios en 2023 y 2024 el incremento de la tarifa en parte debido al tratamiento de residuos con estándares ambientales más sostenibles. Busca así que el recibo del ciudadano no suba.