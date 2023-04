Ciudadanos pide a Sergio García y Manuel Cifuentes que entreguen el acta y abandonen el grupo parlamentario

Luis Fanjul, diputado de Ciudadanos en la Junta, se suma al discurso de Luis Pacho, candidato naranja a la alcaldía de Oviedo, de etiquetar de tránsfugas a los militantes que dejan el partido pero siguen formando parte del Gobierno.

En su caso, Fanjul se ha referido a Sergio García y Manuel Cifuentes, ex militantes ya de Ciudadanos pero que conservan sus puestos de portavoz adjunto del grupo parlamentario en la junta y miembro de la mesa como secretario segundo. “Lo considero una indignidad y una desfachatez política”, apunta.

“Eso conlleva – añade - a que ambos siguen manteniendo unas remuneraciones superiores a las que tiene un diputado de rango normal. Se han apropiado y han secuestrado al grupo parlamentario y llama la atención que aquellos que durante mucho tiempo reclamaban el acto a otros compañeros que habían abandonado el partido, sean los primeros que la mantengan. Es un claro ejercicio de hipocresía”.

La lista de Diego Canga

En cuanto a Manuel Cifuentes, incluido en la lista de los populares para las autonómicas, el diputado de Ciudadanos en la Junta, ha aprovechado para señalar a Diego Canga por incorporar en su equipo a gente “que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni valor político” al incorporar en su lista a “vividores de la política”.

Llamamiento

Fanjul ha mostrado su sorpresa ante la decisión de Cifuentes y García de dejar el partido a un mes y medio de las elecciones alegando que Ciudadanos no tiene los mismos ideales. “¿No se dieron cuenta hace un año o dos? ¿Qué caen ahora del caballo como Pablo de Tarso?”.

La foto de la indignidad parlamentaria

Manuel Iñarra, coordinador general de Ciudadanos, también se suma al reclamo con un llamamiento a todos los partidos políticos, “porque esto ya no va de colores sino de cuidar los valores democráticos”, dice, de establecer un pacto y pedir, con él a Manuel Cifuentes, “por decoro, y por no ensuciar más el juego democrático, que abandone el acta de una manera inmediata y que deje de ocupar este cargo dentro de la mesa”.

Herramientas de acción

Ante la posibilidad de forzar esa marcha, Fanjul confirma que con el nuevo reglamento, solo sería necesario un acuerdo del grupo parlamentario del que, actualmente, forman parte cuatro personas, siendo Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta la que tiene el voto de calidad. La pregunta ahora es si Fernández apoyará o no este acuerdo. En este punto, Iñarra dice que “han hablado con ella y les ha trasladado que está consultando con los letrados”.

“La portavoz tiene que tomar una decisión”, apunta Luis Fanjul, quien además hace referencia a los casi 30.000 euros de asignación mensual que recibe el partido y que controla la portavoz pero del que ellos no tienen control ni conocimiento alguno: “Los servicios jurídicos informan respecto a las peticiones de la portavoz. Nosotros no sabemos si se gasta o no, más allá de la asignación”.