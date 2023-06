Canteli (PP): "quiero que Oviedo sea valorada como la capital de Asturias"

Defensa del consenso frente a los que se escudan en la ideología

gracias a la mayoría absoluta de 14 concejales del Partido Popular lograda el 28 de mayo lo que supuso recuperar ese nivel de poder 16 años después. Los socialistas votaron a su candidato Carlos Fernández Llaneza mientras que Vox hizo lo propio con Sonsoles Peralta. Convocatoria por Oviedo-Izquierda Unida se abstuvo.

El que será regidor ovetense para los próximos cuatro años reiteró tanto en su discurso de postulación como el de recién elegido alcalde la palabra "consenso". En ese sentido, Canteli cree que "se parte desde un punto más sensato que en 2019". Para alcanzar la colaboración que permite abordar grandes retos, Canteli advirtió de que "cuando se escuden en su ideología para no ceder y no encontrar soluciones a los problemas de Oviedo, comentarán un grave desacierto. Cuando crean que hay razones ocultas para creer que no se defienden lo mejor para los ovetenses, caerán en la misma trampa que los que los ovetenses condenaron al ostracismo".

Alfredo Canteli fue especialmente incisivo en la defensa de la capitalidad de Oviedo: "quiero que Oviedo sea realmente reconocido y valorada como capital de Asturias": Precisa que se refiere al liderazgo para que sea motor económico, cultural y social de la región. Aquí es donde fue más incisivo con el Principado porque, entiende, los sucesivos gobiernos no han apoyado a Oviedo como deberían en esa condición capitalina. Por eso, demanda al ejecutivo de Barbón más respaldo en cuestiones como La Vega, El Cristo, la ronda Norte o una apuesta real por 'Oviedo, Origen del Camino'. Canteli también se refirió a la necesidad de preparar la estación del Norte para la apertura de la variante de Pajares constatando que desde Lena hasta Oviedo no hay tramos de alta velocidad, indicó. En el caso de El Cristo, aboga por un campus universitario de ingenierías donde está Minas. En el caso de La Vega, Canteli se dirigió directamente a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, presente en el acto, para expresar que "tengo un sueño, un museo de los Premios Princesa en La Vega" dado que considera a la Fundación la principal institución cultural de la ciudad.

La gota china

Vox, que subió de dos a tres concejales, se propone como una oposición "firme". La que fue cabeza de lista electoral Sonsoles Peralta anunció que "no cederemos ante los obstáculos porque nos mueven las convicciones". La nueva concejala recordó a Canteli su condición de no afiliado del PP al tiempo que tildó de "tránsfugas" a los ediles que dejaron Cs para pasarse al PP en una "voladura de los restos" de la formación naranja. Peralta avisó a Canteli: "vamos a ser la gota china" al tiempo que pidió que no viese en sus palabras "hostilidad", También recordó que el PP ha obtenido 6.500 votos menos que la suma de PP y Cs hace 4 años y que, asegura Peralta, dentro de cuatro años Vox habrá crecido.

Buscar lo que nos une

El que fue candidato a alcalde por el PSOE Carlos Fernández Llaneza promete una oposición "en positivo" y que el gobierno municipal no se comporte como "un rodillo" con los ediles que no están en la dirección del Ayuntamiento. Llaneza anuncia una oposición "exigente" para defender un modelo global y no por secciones para Oviedo. En esa línea, reclama recuperar el plan estratégico y señala como cruciales la atención a La Vega, El Cristo y el Naranco. En materia de política social, hizo hincapié en la atención a los mayores dado el porcentaje de ancianos que viven en soledad no deseada. El socialista también defendió que Oviedo debería optar a la condición de Capital Europea de la Cultura. Empleó versos del poeta Antonio Gamoneda, que cerraba la lista electoral del PSOE ovetense, para terminar su discurso.

El populismo ha pasado

Tal y como había anunciado, los tres ediles de Convocatoria por Oviedo-Izquierda Unida, se abstuvo para evitar polarización en tiempo preelectoral y hacen falta señales de "fin de la crispación". Gaspar Llamazares añadió que "el período populista ha sido un período para olvidar". El veterano político de izquierdas abogó por "construir sobre lo construido" para evitar desandar lo realizado por corporaciones anteriores. "El acuerdo será palanca para hacer avanzar Oviedo", dijo al tiempo que avisó de la necesidad de reforzar el trabajo en materia de sostenibilidad o violencia de género entre otros aspectos.

Curiosidades

La sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento de Oviedo con presencia de multitud de personas relevantes de la agenda política asturiana como la delegada del Gobierno Delia Losa, la directora de la Fundación Princesa Teresa Sanjurjo, el Arzobispo de Oviedo Jesús Sanz, el delegado de Defensa Juan Luis González, el presidente de la Junta Local del PP de Oviedo Iglesias Caunedo o el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres. En el inicio de su discurso como alcalde, Alfredo Canteli se emocionó al cita a sus "pequeños nietos" que le veían desde Dubai. Muchos asistentes rieron con ironía cuando la edil de Vox Sonsoles Peralta dijo que no había hostilidad en su aviso de que serían la gota china de Canteli. Llamazares se confundió al anunciar la abstención de su grupo "parlamentario", no el municipal, error que atribuyó a su trayectoria en cámaras legislativas. En la promesa o jura del cargo, se salieron de lo habitual tres intervenciones: Peralta que aludió a "la ayuda de Dios" para ejercer la responsabilidad; la socialista Sonia Fidalgo que leyó la frase en asturiano; y la recuperada edil de IU Cristina Pontón que aludió a su defensa de un Estado "laico y republicano".