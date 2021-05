Cangas del Narcea prepara las `Jornadas Cangas Sin Gluten 2021´

El primer Destino Sin Gluten de España, Cangas del Narcea, celebra entre el 24 y el 30 de mayo, con motivo del Día Nacional de la Celiaquía (27 de mayo), una campaña informativa sobre la enfermedad celiaca que tiene por destacar la importancia que tiene que los pacientes cumplan de forma estricta con el tratamiento: la dieta sin gluten. Para ello se colocarán en la villa carteles enfocados a dar consejos prácticos no solo a las personas con celiaquía, sino también a la población en general para que entiendan las exigencias de la dieta sin gluten. “Un año más no se pueden celebrar nuestras Jornadas Cangas Sin Gluten tal y como se hacían hasta ahora pero no queremos dejar pasar la oportunidad de ayudar a difundir y divulgar sobre la enfermedad celiaca en un día tan importante para el colectivo de pacientes como es el 27 de mayo”, apunta la Concejal de Turismo del Ayuntamiento cangués, Begoña Cueto.

La campaña cuenta con distintos materiales que se ubicarán en distintas localizaciones de la villa y que además de ofrecer esos consejos prácticos y desmentir ciertos bulos sobre la celiaquía, permitirán a los visitantes participar en el sorteo de distintos premios que ponen en valor los recursos turísticos, culturales, gastronómicos cangueses. “Cada cartel tiene un QR y las personas que visiten todos los carteles que se ubicarán en las calles canguesas y se registren a través de ese QR entrarán en el sorteo de premios que nos han cedido distintas asociaciones, empresas y colectivos de Cangas, así como las empresas colaboradoras”, apunta Lorena Pérez, directora de Celicidad y coorganizadores junto con el Ayuntamiento cangués de la actividad.

Además está previsto que para el fin de semana del 29 y 30 de mayo, momento en el que se celebrarían las conocidas Jornadas Cangas Sin Gluten, los restaurantes de la zona ofrezcan menús sin gluten especiales para todas aquellas personas que se acerquen. “Queremos que la gente pueda venir a disfrutar de nuestra gastronomía y que de paso aprenda no solo el celiaco, sino todo su entorno, sobre la dieta sin gluten y la celiaquía y de paso conozca un poco más nuestro concejo y pueda llevarse a casa alguno de los premios con los que contamos”, afirma la edil.

“Los celiacos tenemos que saber a la perfección cómo hacer nuestra dieta sin gluten, pero para ello necesitamos también que nuestro entorno comprenda que no podemos permitirnos excepciones, que cuando están a la mesa con nosotros deben tomar determinadas precauciones y que no somos exagerados, sino que nuestro tratamiento debe ser estricto todos los días, y eso es lo que queremos trasladar con esta campaña”, afirma Pérez.

El reto de la contaminación cruzada

Una de las claves del éxito de la Red Cangas Sin Gluten, que cuenta en 2021 con 51 establecimientos, es el hecho de que sus establecimientos trabajan evitando en todo momento la contaminación cruzada por gluten, algo imprescindible para el celiaco, apunta Pérez, encargada de coordinar la red del Ayuntamiento.

Por eso para esta campaña que hace hincapié en la necesidad de evitar la contaminación en la manipulación de los alimentos, cuentan con la colaboración de los mayores expertos en contaminación cruzada, la empresa Celi&Go, fabricantes de productos especiales para evitar este tipo de problema no solo con el gluten, sino con cualquier alérgeno. "Sabemos que los hosteleros, en especial de Cangas, cada día se preocupan más por ofrecer opciones seguras a los clientes celiacos. Por eso, queremos estar cerca de ellos con nuestras bolsas y láminas reutilizables que, con una operativa muy sencilla, facilitan enormemente evitar la contaminación cruzada, aportando un grado adicional de seguridad a los clientes celiacos. Además, hemos reforzado nuestro compromiso con la hostelería con un acuerdo con Makro a nivel nacional", apunta Víctor Oliva de CEO de Celi&Go.