La Cámara de Oviedo propone un "ente gestor" con participación de administraciones y la propia entidad cameral

Comisionado

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres propone la creación de un comisionado o ente gestor del recinto de La Vega de cara la recuperación de este espacio. Paniceres razona que es un proyecto que requiere años y financiación y que por fin ve la luz. Es necesario que esta “ciudad prohibida” se abra y pasen cosas tras 12 años de abandono. En ese ente gestor, el presidente de la Cámara considera “evidente” que estén las administraciones y también la colaboración público-privada que puede encarnar la Cámara de Comercio como enlace con la actividad empresarial y con la idea de crear empleo.

Plazos

Lo decía Paniceres tras una reunión con el candidato socialista a la alcaldía de Oviedo. Carlos Llaneza propone la creación en La Vega de un “centro tecnológico de defensa” dada la experiencia que había en la vieja fábrica de armas con acreditaciones en cuestiones como “motores Rolls Royce para aviación, electromedicina o componentes de misiles y el Eurofighter”. El aspirante socialista al Ayuntamiento insiste en que la firma del convenio pendiente “debería esperar a después de las elecciones”.

Sobre el cuándo de la firma, tanto el alcalde de Oviedo como el presidente del Principado priman el contenido sobre el momento de la rúbrica. Alfredo Canteli recuerda que se debe aprobar en pleno y entonces quedarán dos meses más para su tramitación. “Estamos en recta final para llegar a un acuerdo”. El regidor indica que “no me preocupan las elecciones, me preocupa Oviedo y resolver el tema de La Vega y dejarlo resuelto como alcalde”. Adrián Barbón señala que resolverlo antes de las elecciones depende “de la tramitación administrativa”. El jefe del ejecutivo regional indica que “se están puliendo varios aspectos” y que, sobre el plazo, “sean días arriba, días abajo, lo importante es que se recupere un espacio que los ovetenses ahora no tienen y que ahora se va a poner en valor a favor de los ovetenses y de toda Asturias”.