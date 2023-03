Barbón ironiza al acusar al PP de "desgastar" a Canteli por la baja ejecución prespuestaria

Ejecución presupuestaria

Encontronazo con Ciudadanos

El ambiente electoral lo inunda casi todo y es lo que ha ocurrido en la sesión parlamentaria de este miércoles en la sesión de preguntas al Presidente del Principado. De entrada,. La popular esgrimió como "prueba de incompetencia" que la ejecución fue del 60,4% en 2020, del 57,2% en 2021 y del 47,7% en 2022. El presidente Barbón negó que la ejecución sea baja y afirmó que su Gobierno es "de los más diligentes" dado que la ejecución supera el 70% que sería más si se tienen en cuenta los fondos europeos de recuperación. Pero más allá de la discusión de las cifras,, también objeto de crítica por parte de la oposición municipal por este asunto.

El tono subió en la discusión con la portavoz de Ciudadanos. No solo porque Barbón recriminó a la portavoz Susana Fernández "reírse" cuando él hablaba de los efectos de la pandemia o de mirar el móvil mientras le respondía. Fernández lamenta que Asturias es "una tierra sindicalizada, subsidiada y envejecida" que ha configurado una masa de votantes que antepone el interés particular al general y que en el Principado habrá quien se alegre de la posible subida de cotizaciones, algo que no será tan bienvenido en regiones más prósperas. La diputada naranja, que deja la política, le negó de nuevo que vaya a entrar en el PP y reprochó al presidente que presuma de primarias internas cuando Adriana Lastra ha sido ya anunciada hace cuatro meses como cabeza de lista de la FSA al Congreso. Como quiera que Fernández reprochó a Barbón hacer seguidismo de Revilla, presidente habitual de programas de entretenimiento, el presidente acusó a la portavoz de Ciudadanos de "insultar" y entrar en política para "favorecer fiscalmente a los privilegiados".