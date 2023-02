Barbón y Canteli discrepan sobre si el Principado puede parar el traslado de Minas

Traslado de Minas

Aprovechando la visita del presidente del Principado y el alcalde de Oviedo este miércoles a las obras del IES de La Florida, se les preguntó por el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres. El regidor ovetense insiste en que el Principado puede condicionar al rector dado que la administración regional maneja el "grifo" de la financiación. El alcalde Alfredo Canteli señala que "si el presidente quiere parar el traslado de la Escuela de Minas, puede hacerlo porque la Universidad no es autónoma cuando, para hacerlo, necesita el dinero del Principado". Barbón replica que no puede utilizar esa palanca para ciertas decisiones: "no estoy para hacer oposición al alcalde de Oviedo ni sus ciudadanos. Es cierto que el dinero, 1.000 millones en el próximo convenio, los aporta el Principado pero también es cierto que el Principado nunca interviene en una decisión de dónde se fija una escuela", explicó Barbón. El presidente regional recuerda que Oviedo se hizo con el grado de Deportes.

Infraestructuras educativas en Oviedo

El IES de La Florida, cuya construcción que ha sufrido diversos retrasos que llevaron a adjudicatarias a desistir de los contratos por razones técnicas, estará terminado dentro de un año. Barbón confirmó que este instituto estará terminado en febrero de 2024 dado que el trabajo va en plazo con el 25% del proyecto completado. "Será un centro rompedor que aplicará los nuevos cánones educativos", señaló el presidente. Este IES contará con 5.300 metros cuadrados de superficie a los que se añaden 1.700 de un polideportivo cubierto. Todo ello en una parcela ubicada en la confluencia de las calles Navia y Valdés. Barbón pidió "perdón" por las sucesivas demoras en construir este centro. Confirmó también que antes de final de marzo empezarán las obras de otro IES muy demandado, el nuevo instituto de La Corredoria. También habrá novedades sobre el Centro Especial de Empleo de Montecerrao que dejará entonces sus instalaciones de Latores.

El alcalde ovetense espera "que no haya parones" en la construcción del IES de La Florida y destacó que el Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos y rampas para favorecer el acceso de las padres y niños al centro.