Ayuntamiento y Otea hacen balance positivo de las fiestas en contra del criterio de los chiringuitos históricos

Balance

Un antes y un después en San Mateo. Unos a favor y otros en contra del nuevo modelo, Ayuntamientos, hosteleros y chiringuitos históricos coinciden en que todo ha cambiado este 2021 en las fiestas de la capital.

En Onda Cero han estado voces diversas para analizar las fiestas. Eliminar los chiringuitos del Antiguo acaba con las fiestas de San Mateo. Es lo que entiende el portavoz de los históricos, Jaime Campillo: "no he disfrutado de San Mateo porque no ha habido fiestas", afirma. El cambio ha sido para mejor entienden los hosteleros. Es un hito que apuesta por la "profesionalidad". Ha habido clientes, buenas ventas y eso pese a las restricciones, según David González Codón, responsable de Otea Oviedo quien espera mejoras el año que viene como "mejorar la calidad de la música o la organización de conciertos y otras actividades". Y en ese sentido, la concejal de Festejos Covadonga Díaz considera el nuevo modelo un "éxito" de público y ventas. Esta misma semana analizará con los hosteleros cómo mejorar.

El incidente de Rosón

Sobre la identificación por parte de la policía local del concejal de Somos Rubén Rosón por supuesto consumo de alcohol en la calle, el edil desmiente que participase en botellón alguno cuando le abordaron los agentes. En un comunicado, Rosón afirma que lo que condujo a su identificación fue sostener públicamente una forma de socializar diferente a la que fomentó el Ayuntamiento de Oviedo en estas fiestas de, dice, “San Motea. Rosón niega, asimismo, que se haya dirigido a los agentes de manera irrespetuosa: “los medios que difunden estas mentiras tendrán que explicar de dónde sacan esa información”.