Aumentan un 20% los accidentes los leves en Asturias y se mantienen los mortales

Los sindicatos guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento Enrique Gutiérrez Montes operario de Cogersa, que el pasado jueves perdió la vida en el trabajo al ser golpeado por un coche que impactó contra la plataforma trasera del camión en la que trasladaba contenedores de basura. Es el primer accidente laboral mortal del año.

UGT y CCOO reclaman más recursos para la Inspección Laboral y planes de choque en el marco de la Concertación Regional con el objeto de combatir la siniestralidad, que el año pasado dejó 13 víctimas mortales en Asturias y un incremento del 20% en los accidentes leves, según Gerardo Luis Argüelles, Responsable de Acción Sindical de CCOO.

Datos que son preocupantes, según el Secretario de Salud Laboral de UGT Asturias, Marino Fernández que reclamó recuperar cuanto antes la cultura preventiva.

En el conjunto de España aumentó el número de accidentes mortales y se cerró el 2022 con casi 900 trabajadores muertos en accidentes de trabajo.

La concentración contra la siniestralidad laboral tuvo lugar en la confluencia de la Avda. de Galicia con las Calles Santa Teresa y Cervantes. Como cada vez que hay un siniestro laboral, los sindicatos solicitan el permiso para convocar una concentración en homenaje a los fallecidos y en repulsa por el suceso. La autorización conlleva protección de la policía local para que no haya incidentes con el corte de tráfico, pero hoy no hubo esa cobertura. Vehículos y autobuses pasaban al lado de los manifestantes. No es la primera vez que tienen que saltar a las bravas a ocupar la carretera y molestos, afearon la actitud del Ayuntamiento de Oviedo. Gerardo Luis Argüelles de CCOO advirtió de los riesgos, no vaya a ser que haya un accidente cuando reclaman que no haya más siniestros en el trabajo.