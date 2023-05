Asturias Ganadera promueve una denuncia hacia una responsable del departamento de Montes por supuesta prevaricación

Victorina Rodríguez Antón, presidenta de la Asociación Vecinal de Buspaulín, lidera la protesta de Asturias Ganadera para reclamar, una vez más, que se respeten los lindes históricos que clasificaban los montes vecinales, en mano común. “¿Por qué cambia el deslinde sin un estudio previo y sin respetar el primitivo? ¿Por qué el pueblo de Buspaulín, como parte afectada, no fue avisado cuando se hizo el deslinde de 2017? ¿Por qué no se tuvieron en cuenta todos los documentos (escrituras y deslindes de los años 30), que pertenecen a dicho deslinde, y que constan en el Departamento de Montes”. Victorina Rodríguez demanda explicaciones.

Una funcionaria, denunciada por supuesta prevaricación

En esta ocasión, incluyen también una denuncia, presentada ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, acusando a una funcionaria, responsable de montes de la consejería, de prevaricación, por ocultar información y dificultar el acceso a documentación que, según los concentrados, debería estar a libre disposición del público, en el Archivo Histórico, según la Ley de Archivos de 2008.

La denuncia está relacionada con un deslinde del concejo, establecido en 2017, que, en palabras de Rodríguez, no tiene en cuenta que ya existía otro previo, de los años 30, firmado por el Ayuntamiento y los vecinos. Un texto, asegura, que demuestra que los montes en cuestión pertenecen a los vecinos.

El paripé del gobierno

Esta no es la primera vez que desde Asturias Ganadera denuncian irregularidades en contra de los intereses de los vecinos, que reclaman la clasificación de sus montes como Vecinales en Mano Común.

En cuanto a los que ya han sido reconocidos, hasta el momento, Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, lo tilda de paripé, porque, asegura, son montes incómodos para ellos. “Llevamos años denunciando las trampas que se hacen ahí dentro para impedir que los montes vecinales sean devueltos a sus miembros como dice la Ley”, afirma.

“Se está fingiendo que se está reclamando lo que es de derecho, lo que empezamos a reclamar desde hace cinco años en Asturias Ganadera y lo único que hacen es fingir que lo están haciendo. Es un paripé. Esos pequeños montes (7 u 8) que parece que dieron, aunque falta inscribirlos y finalizar el proceso, son siempre montes incómodos para ellos y lo que hacen es quitárselos de encima. No engañan a nadie”.

Manifestación en puerta

Sobre si apoyará la manifestación del próximo día 16, organizada por las principales organizaciones agrarias, en protesta por la situación del campo asturiano, Valladares afirma que estará presente pero no participará en la organización, a pesar de haber sido precisamente Asturias Ganadera la impulsora de Unión Rural Asturiana, uno de los principales sindicatos. “Pares un hijo y le das libertad. No estamos de acuerdo con la decisión de ir de la mano de los sindicatos. Es una cuestión de coherencia pura porque si parte del problema del campo es la falta de representatividad, y los llamados sindicatos agrarios legítimos, que hace 24 años que no se eligen, los consideramos parte del problema; ¿cómo vamos a ir de la mano con ellos fingiendo una unión?”, apunta. “No te puedes unir con el diablo para apagar las llamas del infierno”, añade. Lo que no buscan, asegura, es perjudicar un acto de protesta del campo; de ahí que vaya a estar presente, al igual que en la pasada concentración, celebrada en abril, pero desde la barrera.