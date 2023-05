Asturias Ganadera denuncia ataques del lobo en el Sueve

Asturias Ganadera ha denunciado los ataques de lobo que está habiendo en el entorno de la sierra del Sueve, "y que tan duramente están afectando a los ganaderos locales, en particular a Colunga estas últimas semanas, con muertes de ovejas, cabras y potros". Según se explica desde el colectivo en un comunicado, "la versión de la Consejería es que son perros, pero no es cierto, tratan de desviar la responsabilidad institucional sobre el descontrol del cánido salvaje. Los ganaderos sabemos diferenciar los ataques con poco margen de error (horas, tipo de mordidas, etc.), pero, sobre todo, ya ha habido avistamientos directos de lobos, en la zona de Piloña primero".

Para Asturias Ganadera, "la presencia constatada de lobos en un área hace que sea casi imposible la actividad de ningún perro en la zona. En definitiva, el lobo está matando de nuevo en el Sueve irónicamente en los alrededores de la majada donde recibió Barbón un "Asturcón de Oro", por lo que esta sierra tendrá también una falsa condecoración como las "montañas del asturcón" ya que los ganaderos están bajando a los pueblos a sus yeguas paridas".

Finalmente, el colectivo denuncia que "el Plan de Gestión del Lobo, que nunca funcionó bien, y que ahora se ve casi imposibilitado de usar como herramienta de control letal del predador sigue sin funcionar en el importante asunto del pago de los daños. Atribuyendo los daños a perros asilvestrados eluden el pago, pues esos daños serían competencia municipal".