Asturias Ganadera alerta sobre un pacto entre los cotos y el gobierno autonómico

"Sociedades de Cazadores y Consejería acabarán entendiéndose por mutuo interés", advierte en un comunicado el colectivo Asturias Ganadera, que advierte de que "los cotos quieren sacar ventaja amenazando con renunciar para que se les suavicen las obligaciones en el pliego de condiciones. La Consejería no puede asumir la gestión porque le saldría carísima: carece de personal suficiente, sobre todo de guardería, y la factura de daños se incrementaría muy considerablemente".

Los representantes de agricultores y ganaderos recuerdan que "cuando los cotos iban bien económicamente ya eran frecuentes las injusticias y abusos contra el sector agrario, y habitualmente no se hacían cargo de los daños que las especies cinegéticas causaban en los prados y propiedades rurales. ¿Qué nos puede esperar ahora? Muchos cotos llevan años de postureo quejica, porque saben que la Consejería va cediendo en sus exigencias".

Ante esta situación, continúan, "los verdaderos sufridores son los agricultores y ganaderos, que ven cómo muchos cotos pagan los daños poco y mal: unos porque no los reconocen ni valoran justamente, otros directamente no los pagan porque saben que, salvo contadas ocasiones en las que el damnificado recurre a la justicia ordinaria, ese incumplimiento queda impune. La Consejería se desentiende, no toma cartas en el asunto para obligar a las sociedades de cazadores a cumplir con lo firmado en el pliego de condiciones".

Propuesta generosa

En una propuesta, que Asturias Ganadera califica como "generosa", señalan como imprescindible "que en los pliegos de condiciones que reglamenten a los cotos la Consejería incluya una cláusula que solucione los desacuerdos entre los cotos y los ganaderos que sufren daños, tanto los que supone la pérdida de cosecha (maíz, patatas, huerta, fabas, pastos…) así como la reparación de los terrenos afectados. Debería, a nuestro juicio, estar redactada en los siguientes o parecidos términos:

En el caso de desacuerdo entre un coto y un ganadero o agricultor sobre la valoración de los daños en fincas o ganado se recurrirá a una solución arbitral, consistente en que un ingeniero agrónomo, elegido por sorteo en su colegio profesional, certifique y cuantifique el daño. El coto y el ganadero deberán acatar la valoración peritada y pagar, al 50% cada parte, los emolumentos del peritaje".