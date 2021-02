El acusado de arrollar a un amigo en Somió acepta tres años de cárcel

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2017 y le costaron la vida a Juan Fombona Braga, de 38 años. El suceso conmocionó a la ciudad al conocerse que los dos implicados, la víctima y el acusado, eran amigos desde la infancia.

Según el escrito de acusación, el acusado no fue consciente del atropello por la ingesta de alcohol con la que conducía aquella noche por la avenida de Dionisio Cifuentes (Somió). La acusación particular, sí le creía consciente de los hechos y le atribuía además el delito de omisión del deber de socorro. Las partes han acordado no pedir su entrada en prisión, por lo que no irá a la cárcel.

El acuerdo incluye una condena de dos años de cárcel por homicidio imprudente, con atenuante de reparación del daño, y un año de cárcel por omisión de socorro, con los atenuantes de intoxicación y embriaguez.