El PP acusa a Pardo de Vera de venir a Asturias a activar el "ventilador"

Variante de Pajares

El PP acusa a la secretaria de Estado de Infraestructuras de activar el “ventilador” por sus críticas a los gobiernos populares de la pasada década por cómo ejecutaron la variante de Pajares. Recordamos que Pardo de Vera habló de paralización, desmontaje y negligencia. La portavoz popular en la Junta reafirma que lo principal es que la variante abra cuanto antes pero debería haber sido la ministra Raquel Sánchez la que hubiese venido a dar la cara y dar disculpas. Beatriz Polledo acusa a Pardo de Vera de desviar responsabilidades: "la secretaria de Estado ha venido a poner el ventilador para exculpar a los socialistas de cualquier responsabilidad".

Réplica a Barbón

Polledo descreditaba también a los 25 compromisos que el presidente del Principado Adrián Barbón quiere aplicar de aquí a fin de legislatura. La ley de Calidad Ambiental no van a servir para reducir la burocracia como no sirvió la ley de Medidas Administrativas que están sin desarrollo reglamentario; la ejecución media de obras en centros de salud es del 5% durante este gobierno; las listas de espera están desbocadas y los fondos europeos no acaban de llegar con fluidez a las empresas. Polledo no cree que Barbón sea el gobierno del cambio de Asturias tras casi 40 años de sucesivos ejecutivos socialistas. La portavoz del PP concluye que "son incumplimientos, refritos de proyectos que o deberían estar encaminados o hechos y resueltos".

Cascos

Por otro lado, sobre la investigación de la fiscalía Anticorrupción sobre cinco millones cobrados por Francisco Álvarez Cascos de una empresa de venta de arte y otra de alquileres por despachos sin usar que desvela este miércoles el diario ABC, la portavoz del PP cree que es el exministro el que debería explicarse: "sobre lo que haya hecho el señor Cascos en su actividad privada, tendrá que dar explicaciones él". La portavoz popular en la Junta añade que "si hay alguna irregularidad, los mecanismos que deban ponerse en marcha, que se pongan".