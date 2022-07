Abramović, reclamo estival en el Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha inaugurado hoy, en la sala de exposiciones temporales, la muestra "Marina Abramovic. Retrato y performance", como la gran apuesta de la pinacoteca para este verano.

La exposición, concebida como una pequeña pero selecta muestra, reúne un total de ocho obras de Marina Abramović pertenecientes a la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson y a la colección particular de su presidente, Fernando Masaveu Herrero, que de un modo u otro plasman la imagen y la transformación de la artista.

Las ocho obras, abarcan un extenso periodo de trabajo de la artista que va de 1977, cuando junto a Ulay realizó algunas de las performances más trascendentales de su carrera y de todo el panorama artístico de su época, como Relation in Time, Interruption in Space y Breathing in-Breathing out, hasta 2018, fecha a la que pertenece una magnífica pieza concebida a modo de autorretrato de la propia creadora.

Son una apuesta del Museo de Bellas Artes por el arte contemporáneo, con una consagrada figura, Marina Abramović, que el año pasado se alzó con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 y que es uno de los grandes nombres de la creación mundial y en auténtica pionera y figura del arte de la performance, como señaló el director del Museo Alfonso Palacios, que a su vez comisaria esta muestra".

Con ellas, y a través de este nuevo proyecto expositivo, Fundación y Museo consolidan su apuesta por el trabajo en red y colaborativo entre las dos instituciones, que ha dado buenos frutos y con perspectivas de seguir en el futuro.