Nieves Roqueñí señala la gestión de residuos como una de las mayores responsabilidades de esta legislatura

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha señalado este lunes que la gestión de los residuos será "una de las responsabilidades que exigirá mayor atención y esfuerzo en esta legislatura".

Así lo ha indicado durante su comparecencia en sede parlamentaria en la comisión del área a petición del Grupo Parlamentario Mixto-Foro Asturias para informar sobre política general en materia de su competencia.

La consejera, que apuntó que no había novedades relevantes desde su comparecencia para presentar el programa de gobierno, hizo mención a varios objetivos como el impulso al comercio verde, la descarbonización o la digitalización, así la gestión de los residuos.

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA BOLSA NEGRA

"La entrada en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de la bolsa negra es un primer y gran paso para avanzar en una gestión más eficaz de nuestros residuos, con el objetivo de obtener mayores tasas de recuperación de materiales y energía. Aunque esto no es suficiente, debemos dar una adecuada salida a los residuos que no pueden ser reciclados o reutilizados, y para ello esperamos contar con la aportación de todos los grupos aquí representados", ha argumentado.

La consejera ha remarcado que es "responsabilidad de todos buscar las actuaciones y proyectos más adecuados para el cierre de ciclos, identificando las inversiones públicas o público-privadas que resulten más sostenibles", haciendo mención a la elaboración del Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular de Asturias.

Las soluciones, dice, pasan en primer lugar "por seguir impulsando firmemente el reciclaje hasta alcanzar los porcentajes fijados por la exigente legislación europea".

PRONTO PARA DAR CIFRAS

En respuesta a los grupos, además, Roqueñí ha avanzado que Cogersa tiene que "hacer sus números" sobre cómo va a impactar en tarifa. "Cogersa tiene que hacer sus números y plantearlos en el Consejo de Administración", ha comentado, añadiendo que "de ahí saldrá pues la tarifa que se va a trasladar a los ayuntamientos este año". "Tenemos un cierto margen para ajustar todos los costes y el impacto en tarifa, es lo que le puedo decir", indicó al diputado de Foro, Adrián Pumares.

Por su parte, Pumares ha lamentado que desde el gobierno "están dando palos de ciego" en la gestión de residuos. "Hablan de que lo prioritario es la valorización química", apunta, reclamando "un plan serio de residuos que no deje nada a la improvisación" y que Cogersa cuente con medios que permitan ese aprovechamiento. "Si no, al final, no sabemos muy bien qué van a hacer las empresas y lo que estamos es dando patadas para adelante y no sabemos si finalmente va a haber empresas a las que les pueda interesar ese combustible".

El diputado de Foro señaló que su formación hablará con los ayuntamientos al respecto, resaltando que el partido gobierna en Gijón, al tiempo que pidió "que haya menos fricciones" en el gobierno de coalición entre PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, apuntando que "las dos partes del mismo defienden cosas que son absolutamente contradictorias entre sí".

Al respecto, la consejera incidió en que va a abordar la planificación de los residuos en el nuevo ciclo "de forma seria, de forma responsable", poniendo el foco "en los problemas y dándoles soluciones, empezando por impulsar el reciclaje".

"Prevención, prevención, prevención. Y luego, todo lo que nos vaya quedando tendremos que ir dándole solución y soluciones que pasarán por esa valorización química, no les quepa duda, porque la tecnología está y Cogersa además tiene unas capacidades enormes para hacer frente, ya lo hemos visto, en cada nuevo reto Cogersa sale para dar soluciones a los ayuntamientos, para dar soluciones al Principado, para dar soluciones a los ciudadanos, por tanto, no vamos a pensar que no lo va a volver a hacer en este nuevo plan estratégico de residuos y lo que hago desde aquí es invitarles a todos a participar en el proceso", ha argumentado la consejera.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde Vox, Gonzalo Centeno, ha criticado la apuesta del Gobierno asturiano por la "Agenda 2030" incluso con "más fanatismo" que sus propios autores. "Aparte de que el ciudadano pague la fiesta", dice, los socialistas trasladan "el problema" a la empresa privada o plantean subvenciones. "Esperemos que los errores se vayan pausada pero, lo dicho, mucho nos tememos que su planificación, la que preside toda su política, en este caso energética, esté guiada por una nueva religión a la que llaman 'Agenda 2030' que nos puede llevar a todos al desastre", ha zanjado.

El diputado del PP Rafael Alonso ha ironizado con que el Ejecutivo de Adrián Barbón "ha conseguido" que la gestión de residuos sea un tema de actualidad cuando se entendía que con el plan estaba "todo solucionado". "Estamos pagando más impuestos, y más que vamos a pagar, por la ineficacia de quienes gestionan esos servicios públicos", ha recriminado.

"Ejemplo patente es haber construido una planta para ese tratamiento y esa separación de los residuos de la bolsa negra y ahora encontrarnos con que vamos a tener que incrementar también el coste porque resulta que tenemos que deshacernos del combustible sólido recuperado porque resulta que nosotros no nos podemos deshacer de él", ha apuntillado. Asimismo, ha aprovechado para referirse al Perte de descarbonización para urgir la convocatoria ya que la industria asturiana la necesita "con prontitud".

Por su parte, el diputado socialista José Ramón Fernández Huerga ha afeado al PP su "giro copernicano" respecto a la gestión de residuos y la valorización energética y ha asegurado que "mienten" quienes dicen que este plan de residuos es un acuerdo electoral entre PSOE e IU. "Si lo que pretendemos es que el tratamiento de la basura sea de 15, de 20 o de 25 euros la tonelada, es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es volver al año 80", ha bromeado, criticando también a quien entienda "que el reciclaje es una obligación impuesta a los ciudadanos".