Nerea Monroy, nueva consejera de Derechos Sociales

Cambio al frente de la Consejería de Derechos Sociales del Principado de Asturias. La titular hasta ahora de este departamento, Marta del Arco, llevaba unos meses de baja y ha presentado su dimisión por motivos de salud. En ese período se encargó de la Consejería la responsable de Salud Concepción Saavedra.

A partir de ahora, la nueva consejera de políticas sociales será Nerea Monroy quien tomará posesión del cargo el próximo lunes. Actualmente era responsable de las residencias de ancianos del Principado. El Gobierno valora su experiencia al frente del ERA desde el inicio de esta legislatura. Monroy, gijonesa de 1983, ha estado especialmente vinculada a UGT donde fue vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT Asturias y más tarde vicesecretaria general de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias.

EL presidente del Principado Adrián Barbón resalta que Monroy era una persona de total confianza de la consejera dimisionaria y aprecia la experiencia de los últimos tres años en la gestión de las residencias públicas de mayores. Barbón ha agradecido el trabajo de Del Arco al frente de la Consejería de Derechos Sociales en cuestiones como el plan de choque para evaluación de la dependencia tras los enormes retrasos que se produjeron el año pasado con la nueva aplicación del historial único.

Sin embargo, al PP le parece que los problemas van a continuar. La diputada Beatriz Polledo recuerda que pidieron la dimisión y reprobación de Del Arco por una "gestión nefasta" que, teme, va a continuar por la misma línea. La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco advierte de que el relevo en Derechos Sociales solo "anticipa continuidad en una gestión marcada por el fracaso".