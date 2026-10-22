Messi triunfa en Asturias

Leo Messi, campeón de todos los títulos más relevantes del plantea fútbol, reina en Asturias con motivo de los premios Princesa de Asturias. El ganador en deportes ha recibido el aprecio de cientos de personas que le esperaban en la entrada del hotel de la Reconquista. Más tarde, protagonizaba un acto ante más de 6.000 personas en el palacio de los deportes de Oviedo donde estudiantes que han participado en 'Toma la palabra', el programa educativo de la Fundación Princesa, han podido preguntarle curiosidades al futbolista argentino.

Previamente, la Agencia EFE podía hablar con Messi. Recuerda que su padre fallecido este año: "estaba muy ilusionado por este premio y sabía que era difícil por los partidos que tenía y él insistía en venir a recibir por el significado de este premio, un premio que va más allá de lo que uno hace en la cancha o lo que he hecho durante toda mi carrera. Él estaba muy feliz por este reconocimiento por lo que seguro que también lo estará disfrutando también".

Esta edición de los premios viene con algunos cambios en el protocolo habitual. De lo más llamativos es que la Princesa de Asturias Leonor será la encargada en solitario en saludar a los premiados en la recepción que tiene lugar a mediodía en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista. Junto a su hermana la infanta Sofía, recibirá a los premios Fin de Grado 2026 de la Universidad de Oviedo.

La ceremonia de entrega será, como es habitual, a partir de las 18:30 en el teatro Campoamor. Los premiados que intervendrán serán el escritor británico Julian Barnes, premio de las Letras; la astronauta estadounidense Christina Koch, premio de la Concordia; el periodista británico Timothy Garton Ash, premio de Ciencias Sociales; y la cantautora estadounidense Patti Smith, premio de las Artes. Todo en una edición sin premiados españoles y donde vuelve a predominar la presencia de galardonados de origen anglosajón.

La familia real acudirá el sábado por la mañana a Llanes para entregar el premio de Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.