Con Guiller Verdín

Más de Uno Asturias 7.20 04/03/2021

Barbón no va a relajar las restricciones de cara a Semana Santa. Así de tajante se mostraba en Onda Cero el presidente del Principado. Sobre Duro Felguera, Barbón espera que no sólo la SEPI favorezca la recuperación de la empresa. Espera que Pedro Sánchez venga a Asturias pero no hay fecha aún. Y confía en que la vicepresidenta ecológica Ribera permita el plan de gestión del lobo. OTAVA y OTEA firman un convenio para promocionar packs turísticos en la región donde ya han cerrado 20 agencias de viajes.