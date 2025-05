Los maestros paran en Asturias en rechazo de la política del Principado

Seguimiento y concentración

Jornada de huelga en Infantil y Primaria con seguimiento casi total según los sindicatos y del 61% en el caso de las cifras oficiales del Principado de Asturias. Mientras los convocantes, UGT, Suatea y Comisiones, afirman que el 96% de los maestros han parado este martes, la Consejería apunta a que lo han hecho el 61,77% con 2.854 docentes. A eso se suma casi el 5% en Secundaria, 248 profesores, en un paro para todas las etapas que sólo convoca Csif. Los porcentajes de la Consejería han sido calculados sobre el total de la plantilla, excluyendo al personal con incapacidad temporal, permisos y otras ausencias justificadas.

A las 12 comenzaba una una concentración con centenares de maestros y maestras muchos de ellos con sus propios hijos, vistiendo una camiseta negra con la cruz de la victoria en amarillo, muchos silbatos, carteles como “Maestros luchando también están enseñando” y un grito unánime: "Lydia dimisión". Ante la puerta de la Consejería se situaron los delegados de Csif. Su responsable en Enseñanza Jorge Caro habla de seguimiento total en los colegios y del 60% en Secundaria. Como piquete informativo acudían dirigentes de UGT como el propio secretario en Asturias Javier Fernández Lanero y el secretario de Educación Cristóbal Puente quien animaba a participar en la concentración de las 18:00 con los sindicatos convocantes. En Gijón, los maestros en huelga han realizado el recorrido entre los colegios Jovellanos y Montevil, donde trabajó Espina, y lo han llamado 'Lydia Crucis' por el "calvario" que sienten con la actual responsable de Educación del Principado.

Espina quiere negociar

La consejera de Educación Lydia Espina ha comparecido en el Pleno de la Junta para responder a PP y a Vox sobre la situación que atraviese la educación asturiana, que este martes afronta una jornada de huelga, algo que no ocurría desde hace 16 años. Espina ha querido hacer un llamamiento al sosiego y a la tranquilidad. Siempre hay margen al diálogo. Bajo esa premisa, la consejera de Educación ha reiterado que, si las propuestas no se han hecho en el seno del comité de huelga es porque hay diferentes convocatorias de distintas organizaciones sindicales.

La consejera de Educación ha anunciado que, en breve, se abrirá una mesa de diálogo para tratar las tres reivindicaciones principales que les han trasladado este lunes en los diferentes encuentros con CCOO, UGT, SUATEA, CSIF y ANPE: "Incluir, dentro del plan de evaluación, al profesorado con bajas de larga duración; compensar económicamente a ese profesorado que no puede acceder al plan de evaluación docente porque está en el tramo de 0 a 5 años de experiencia laboral. Además, la consejería se va a hacer cargo de la gestión económica de todas las direcciones unipersonales".

Desde el banquillo de los populares, Gloria García arrancó su intervención afirmando un seguimiento de la huelga, por parte del cuerpo de maestros, del 95%. Una movilización que, asegura la diputada del PP, no tiene que ver con la extensión del servicio de comedor sino, de un problema, afirma, cronificado: "En estos momentos el seguimiento por parte del cuerpo de maestros de la huelga es del 95%. ¿Y a qué viene esto? ¿A la eliminación de una reducción horaria? No. No engañen. Esto es algo cronificado. El profesorado está cansado. La gente está harta. La gente ha dicho basta". García ha recordado que los docentes asturianos son los peores pagados del país, no se pueden dar el lujo de enfermar, no hay recursos humanos suficientes, tampoco recursos materiales y los centros se cansan de pedir especialistas en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica auxiliares, y "no reciben nada". Además ha añadido la diputada que las Asociaciones de Madres y padres "sin manipular" están apoyando la huelga de manera mayoritaria.

Por su parte, Javier Jové, diputado parlamentario del grupo VOX, ha acusado a la consejera de haber abandonado totalmente la educación: "Tenemos, en definitiva, una consejera que ha abandonado totalmente la educación. Que al final, para ella, la consejería de educación no es más que un mecanismo, una estructura para imponer el adoctrinamiento. Para usted solo hay dos cosas que le importan. El feminismo y la ideología de género, con sus chochocharlas, y las asturcholas, y la llingua. Punto. Se acabó. Es lo único que le importa".