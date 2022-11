Navia reclama respeto para la zona y denuncia "abandono"

La coordinadora se reunió en Folgueirou, Illano, y ha sido en donde han acordado retomar las movilizaciones, según adelantó el portavoz, Miguel Mojardin. Dijo que adoptaron esta medida de presión una vez que está finalizando la legislatura y las comunicaciones viarias en los Valles del Navia “siguen exactamente igual que en la legislatura anterior”. Recordó que en el año 2019 el PSOE se presentó a las elecciones con la promesa de realizar un estudio del proyecto integral de la AS-12 y de aplicar “el método alemán” para su rápida ejecución. El nuevo gobierno, fruto de las urnas “pero también del PSOE” hablaron de la inviabilidad y que supondría “poco menos que la quiebra” del erario regional.

“En esta legislatura no se ha hecho nada, ni en la AS-12, ni en la AS-35, e incluso, se ha abandonado los compromisos adquiridos en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2017-2030, donde se nos había dejado para los últimos de Asturias; pues ni eso”. Señala que ahora, dicen, se van a comprometer en el tramo Boal-Xío. “De momento solo hay aprobado hacer un estudio de este tramo. Y vuelta a empezar”.

A todas estas explican que en el borrador de presupuestos del año 2023 “no hay un duro para que ninguna máquina trabaje en este tramo de carretera. Por lo tanto, la indignación crece en los vecinos, tienen que saber cuál es la verdadera situación y el compromiso efectivo de este gobierno regional". Convocan la concentración vecinal “para manifestar nuestra repulsa, y exigir compromisos concretos para esta zona, y así intentar que todo eso que dicen del mundo rural y el reto demográfico y no sé cuántas cosas, pues se vea de alguna manera en la realidad”. Señalan que ante nuevos anuncios para tratar de encandilar a la gente afirman que ahora el Gobierno de Barbón ya no tiene crédito “la credibilidad es cero, no tienen ninguna credibilidad”.

Terminan diciendo que ocurre lo mismo con el proyecto de Gran Senda del Navia, en donde los presupuestos generales del estado no contemplan partida alguna para iniciar su desarrollo pesa a ser declara como “Obra de interés general” en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.

Han remitido a todos los diputados/as y senadores/as de Asturias en las Cortes Generales un escrito, instándolos a que presenten una enmienda dentro del Programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, para su estudio técnico y ejecución, a la vez que se dote de una partida económica. Consideran que se trata de una iniciativa “de gran importancia estratégica para unos territorios, asturianos y gallegos, necesitados de promoción y desarrollo”. Están convencidos de que habrá una buena respuesta por parte de la ciudadanía. “Tenemos que informar a la población, el ciudadano es libre luego de hacer lo que le parezca, pero la realidad es esta, compromisos cero”.