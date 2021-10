El concejal de cultura del Valdés, Ismael González, señalo que el jurado lo tuvo complicado para determinar a los ganadores, debido a la calidad, variedad de formatos y de obras presentadas.

Declararon finalistas las obras de los artistas: Rosa Fuencisla de Miguelsanz del Álamo, por la obra de un oleo titulada “Ceci n’ést pas une maison” y Marta Ferraté Torra, por la obra trabajada en arcilla negra titulada “Tierra nido dorado”.

Easonense, Gonzalo Prieto, gana LII CNAL con “La gran ola”. | Cedida

Al certamen se presentaron un total de 115 obras de las que el jurado procedió a una primera selección en la que entraron 20 y de ahí las ganadoras.

La fecha prevista para la entrega de los premios y la apertura de la exposición es el 18 de noviembre y se prologaría la muestra en la Casa de Cultura hasta el 17 de ese mismo mes.

El certamen esta organizado por el Ayuntamiento de Valdés, la Consejería de Cultura, y la Fundación Caja Rural de Asturias,

El Alto Navia le recordara a Calvo, la necesidad de reforma integral AS-12. | Cedida

Una serie de colectivos y asociaciones vecinales del alto Navia, convocaron para este sábado al medio día en Boal, una concentración para reivindicar la reforma integral de las AS-12, coincidiendo con la presencia del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, a quien le quieren recordar que siguen con la pretensión de ese objetivo y que las obras de acicalamiento entre Navia y Boal, en el mejor tramo, no es lo adecuado, al existir otros en peor estado, citando entre los muchos el de Boal a Pesoz, con la zona de Doiras deteriorado y con curvas.

La Pdta. de la Asc. El Carpio, Rosa Monjardin, no oculto que la concentración se hace el día que viene el Consejero, al querer reivindicar el vial “hay que decirles que estamos aquí, que seguiremos en la lucha, y no se trata de abortar la feria de la miel, que es importante apoyarse en la zona rural”.

Comenta, que la gente para acudir al hospital de Jarrio, por no bajar por el corredor del Navia, tira camino de A Fonsagrada, van a Santa Eulalia de Oscos, Vegadeo y Jarrio, “una autentica barbaridad que no se puede consentir”. Piden raciocinio en los políticos y les recuerdan que pagan los impuestos religiosamente igual que cualquier otro ciudadano del Principado.

Para asistir a la concentración, ponen un autobús gratuito que saldrá de Grandas de Salime a las 9.30 h. e irá recogiendo a lo largo del recorrido a los interesados previa inscripción en los colectivos convocantes. El autobús regresara desde Boal a las 14.00 horas.

Cs-Cudillero pide la dimisión del alcalde por caso Selgas. | Cedida

La portavoz municipal de Cs-Cudillero, Mariví Álvarez, ha pedido hoy la dimisión del alcalde Carlos Valle, al considerar que no les “representa” ni esta “capacitado” pora el cargo, aún pudiendo ser uno infalible, y con errores, no le perdona el voto favorable de la venta del cuadro de Goya, de la fundación Selgas-Fagalde, que recalcó en actas pertenecia a la colección, así como el no dar explicaciones, y culpar a otros para eximirse de la responsabilidad.

Recuerda que la venta que está siendo investigada por la Fiscalía. “El alcalde no está capacitado para representarnos, y aunque entendemos que cualquiera puede cometer fallos, no es de recibo echar la culpa a los demás en lugar asumir responsabilidades y pedir disculpas. Nos faltó al respeto al actuar con suma prepotencia”.

Confirmo que las tres fuerzas políticas Cs-PP y Podemos presentaran conjuntamente un Contencioso Administrativo para repetir el ultimo pleno.

El resto de la info. a modo de titulares:

TODOS SOMOS JARRIO, CONVOCA MANIFESTACIÓN EN OVIEDO EL 20 DE NOVIEMBRE A LAS 12,30 H. para recorrer a pie el trayecto que va desde la estación del Norte hasta la Junta General. Demandan una sanidad digna en las zonas rurales.

El TSJA desestima el recurso del condenado por matar a David Carragal y revoca la sentencia a otros dos. Delegada del Gobierno pone en valor el respeto medioambiental en reparación pasarela peatonal playa de San Pedro de la Ribera con inversión 98.200€. Alcalde Cudillero, adelanta que trataran de recuperar el esplendor de la senda incluyendo elementos deportivos. El paro baja en 6.100 personas en el tercer trimestre en Asturias. Colectivos y vecinos Alto Navia, quieren recordarle a Calvo, en Boal, que revindican la reforma integral de la AS-12, critican el acicalamiento al haber peores tramos. UCA convoca a los ganaderos a concentrarse mañana al medio día en Oviedo, en la Facultad de Derecho por la visita de Hugo Moran.

Cs-Cudillero pide la dimisión inmediata del alcalde por caso Selgas al considerar que no les representa y no esta capacitado. Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León elaboraran un censo del lobo ibérico. La huelga de Alcoa San Cibrado provoca que en España no se produzca ni una tonelada de aluminio primario comercial, todo del exterior. Ayto. Navia homenajeara mañana en día mujeres rurales a Mª Dolores Bertrand promotora y gerente del complejo de turismo Llamabúa. Cultura otorga ayudas a la Peña Bolos La Cuesta Cudillero y al Club de Mar de Castropol. Patrimonio Cultural modifica decretos en BIC de conjunto histórico de Cudillero para agilizar tramitaciones.

El easonense, Gonzalo Prieto, gana el LII CNAL con la obra titulada “La gran ola”. Nacho Vegas arrancara la gira del próximo año en Navia como agradecimiento al ser el lugar en donde gesto el disco. A Xunta concede 30.000€ a Burela para un telescopio panorámico en Monte Castelo, el alcalde anuncia la creación de un jardín botánico. Ribadeo iniciara en breve la mejora del cruce das Catro Calles con 23.000€. Begoña Sanjurjo anima a los ribadenses a solicitar el Bono Cultura de A Xunta con descuentos del 50%. El borrador contempla que los estudiantes podrán ir a la Selectividad con una asignatura suspensa y cursar Bachillerato en tres años.La Fundación Edes pondrá en marcha el programa de ocio y tiempo libre en noviembre con una plantilla de seis voluntarios.