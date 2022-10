Más de Uno Luarca 31/10/2022

Sobre el contratiempo sanitario estaba convencido de que no impediría la llegada del séquito. Si le preocupaba que se redujese el horario previsto de los Reyes en el pueblo, de los que dijo que obraron en todo momento con “naturalidad”. Saltando el protocolo y saludando a vecinos que no estaban previstos. “Salió todo perfecto, estoy encantado cómo actuó toda la gente y la cercanía que mostró la Casa Real”.

La Princesa plantando un Tejo en Cadavedo. | Cedida

Termino comentando que en la Casa del Padre Galo fue donde las conversaciones fueron “un poquitín, más distendidas” que sirvió para “hablar más de tú a tú con sus Majestades”. Entre lo que mas les gusto fue el campo de la Regalina.

Ángel Luis Valverde recibiendo de manos del Rey el galardón. | Cedida

Por su parte, Xosé Manuel Fernández, pregonero de La Regalina, calificó la jornada de “espectacular, fue increíble, todo eran emociones. Y la tranquilidad que dan la propia personalidad de los Reyes”.

Entre las anécdotas destaca la de la Reina que le dijo que lo había visto por Internet con el Cadaveu, Cadaveu “yo le dije que ya lo escucharemos en directo después”. Reconoció que en la Casa del Padre Galo, los nervios afloraron un poco, y que fue la Reina la que le transmitió la tranquilidad. Allí también ha sido donde se agravó la sintomatología de la Princesa que le hizo abandonar el resto del programa previsto. “Le hemos enviado una carta preocupándonos por ella, y deseando que toda vaya mejor”. Reconociendo el esfuerzo que hizo dada la situación en la que se encontraba “está totalmente justificado”.

Otro detalle fue la firma del Rey en libro del Ayto. al confundir Xardeu con Cadaveu, algo de lo que se percató de inmediato, y que fue debido a una confusión por estar hablando con el Pdte. del Principado.

Sobre la lectura del pregón dijo que trato de hacerlo “lo más real y con el sentimiento que en ese momento me salía” no hubo ningún cambio sobre la redacción inicial “pero bueno, salió de dentro y punto, no hay más que decir”.

Es optimista en el regreso de la familia Real a Cadavedo, pero más bien le parece que casi seguro será de incógnito.

Xose Manuel Fdez. en plena lectura del pregón Pueblo Ejemplar. | Cedida

El resto de la info a modo de titulares:

Cadavedo remitió una misiva a la Princesa de Asturias interesándose por su salud. La Paradiella de Cadavedo celebrará esta tarde un mercado especial de Samaín. Ence gana 22 M€ en el tercer trimestre de 2022 y acumula un beneficio neto de 67 M€ en los nueve primeros meses. TSJA paraliza un proyecto eólico al denunciar el Ayto. de Villanueva de Oscos la proximidad de las torres a la población. Satisfacción del Pdte. del Consejo Regulador IGP Miel Asturias de la Feria de Boal con algo más de 2 tm de miel vendida.

El extremeño Teté Alejandre premio Ayto. Valdés de la LIII CNAL y Leonor Solan de Fundación Caja Rural. La Consejera de Hacienda ratifica en Boal el esfuerzo del gobierno para luchar contra el despoblamiento. El proyecto de estabilización da escalera de bajada a la playa del cargadero de Ribadeo supondrá más de 47.000 €. Alejandro Calvo pone en valor el apoyo con 13,8 millones la incorporación de 240 jóvenes a la actividad agraria, lo hizo durante una visita a una explotación ganadera en San Martín de Oscos.

La fosa común del cementerio de La Caridad, entre las primeras para identificar sus restos. Ayto. Lorenzana invertirá 43.300 € para eliminar barreras arquitectónicas en casco urbano de la capital. Ribadeo contará con una nueva senda costera en Vilaselán y Piñeira. A Xunta de Galicia invierte 15.000 € en recuperación del camino al cementerio de Santalla de Vilaosende. FAPI organiza una jornada apícola regional el sábado en Oviedo. Ayto. Ribadeo organiza un taller colectivo creativo de mimbre.

Ayto. Valdés reparte 40.500 € en ayudas para el fomento al deporte entre una docena de beneficiarios. Teatro O Centiño de San Martiño (Foz) abrirá mañana el IV certamen aficionado de Lorenzana. Abiertas las inscripciones para participar en el XIX Mercado de Nadal de Ribadeo. Cultura expone a correcciones los niveles de competencia en el uso del gallego-asturiano. El G.M. Estoupo recorrerá el domingo un tramo del GR-109 entre Grandas y Santa Eulalia de Oscos.