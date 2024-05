Más de uno Luarca 29/05/2024

Señalan que en los tres concejos “más afectados en estos momentos” de San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol, que abarcan cuatro consultorios, de nueve médicos de plantilla se han quedado en cinco. De ellas una vacante sin cubrir desde marzo del 2023 y una baja por enfermedad desde noviembre de ese año, se suma ahora el traslado de dos profesionales al Sistema de Salud de Castilla y León. Algo que tachan de “desidia. Se sabía y no se hizo nada”.

Con la llegada del verano, la situación se complica aún más al explicar que, con cinco médicos, que de facto son cuatro por el descanso de guardia, y en periodo vacacional, se quedan en tres. Demandan “una instrucción concreta de como cubrir los puestos ante la carencia”. Consideran que existe una “irresponsabilidad. Las ocurrencias improvisadas cuando no se han hecho los deberes no son soluciones”.

Reprochan que desde el SESPA se trate de “querer contentar a todos. Una cosa no puede ser verdad y la contraria también. ¿Inocencia o indecencia?”, se preguntan.

Ante el socorrido lema de que “no hay médicos en el SNS”. Responden que “ Ya lo sabemos, pero en unos sitios más que otros. Y la Administración sanitaria no es inocente. En Asturias colocar un médico en un puesto es quitarlo de otro. No cuidamos a los médicos que tenemos”.

Las demás CCAA ya se han lanzado a definir los “puestos de difícil cobertura” y a incentivarlos. Dicen que en Asturias vamos con retraso discutiendo acerca de un “nuevo” mapa sanitario, y lo peor, es que no ven que se quiera entrar a las raíces profundas de esa dificultad. “A los compañeros empujados (ejem… No arrastrados) a SACyL podríamos rescatarlos rápidamente si se modificase una frase de un decreto que les obliga a permanecer allí un año antes de trasladarse… , tema que lleva enquistado dos años y favorece que cada año las CCAA vecinas hacen sus OPEs hostiles y nos llevan nuestros médicos a hacer la mili”.

Responden a la gerencia del Área y al SESPA que recurren a que la situación mejorara con la “OPE que viene” y el “traslado posterior”; aclaran que no es OPE, es estabilización, y que esta no llegará hasta el otoño y el traslado es previo. Matizan a la opinión pública que estas medidas no son locales, y sí autonómicas y a largo plazo. “Las soluciones siempre son más lentas que los problemas. Somos de carpe diem, pero demasiado al diem”.

Terminan diciendo los facultativos que otra solución, la que "asusta a lasautoridades, es contar la verdad al pueblo: que, en situaciones extraordinarias, las soluciones han de ser extraordinarias”. Al no haber médicos suficientes, habría que disponer bien de los recursos para que puedan desempeñar el mayor trabajo posible. Eso llevaría a su juicio “a reordenar la asistencia, y a concentrar la atención, sería lo más eficaz el concentrar nodos”.

Esa podría ser una alternativa en Vegadeo, que presenta el inconveniente del médico que se desplace a domicilios al tenerlo “más complicado, pero al menos los puestos de consulta ambulatoria resultarían más eficaces”.

Con esta medida son conscientes que el problema se traslada a los pacientes y ahí es donde sugieren que sus representantes municipales y el propio Servicio de Salud que “tendrán que facilitar sus desplazamientos mientras dure la situación” estimando que unas lanzaderas de transporte público al Centro de Salud centralizado podría ser un parche. “La buena asistencia es que el paciente tenga acceso a una atención médica cuando lo necesita y que sea de calidad, no que un médico pase una hora por un Centro para ir corriendo al siguiente cuál relojero loco”.

Terminan diciendo que “los diablos de la política sanitaria tientan (cortoplacismo, demagogia, desidia, improvisación…) y los dirigentes sanitarios, plenos de empatía y mindfulness de todo a un euro, no pueden resistir las tentaciones” que ya están un tanto hartos al igual que los vecinos, instando a “soluciones, no opiniones”.

PP-Vegadeo registra moción solicitando urgente necesidad de cubrir vacantes sanitarias. | Cedida

El PP de Vegadeo ha registrado una moción para que la corporación municipal reivindique ante las autoridades sanitarias del Principado “la urgente necesidad de cubrir las vacantes sanitarias existentes en el hospitalillo de Vegadeo”.

El portavoz Armando Pérez, explica que faltan médicos en el Centro “y sin dar servicios” por lo que ha sido concebido tachando la situación de “anómala” a la vez que culpa a la gerencia sanitaria del área por no haber solucionado el problema del que venía siendo advertido y que ahora se puede agravar con la llegada del verano al duplicarse la población.

Lamenta que se toque lo que funciona bien para empeorar las cosas, como asegura es este caso en el que por desgracia “el perfil de los usuarios a los que dirige sus servicios, en porcentaje muy alto, gente mayor que merece el esfuerzo y que no entendería otras soluciones que no sean las de devolver la calidad a un servicio que disfrutaron hasta hace poco, que es el que necesitan y al que, por otra parte, son acreedores.”

Sobre el pleno lamento que el regidor no pudiera explicar con precisión el destino de 430.000 € que arroja un déficit presupuestario y que el problema de su incompatibilidad no está tal al estar jubilado desde el 2 de este mes.

Cerca de un centenar de alumnos de seis coles participaron en el mercado de Luarca en la iniciativa de Valnalón. | Onda Cero Luarca

Casi un centenar de alumnos, pertenecientes a media docena de centros educativos de la comarca expusieron en el mercado de Luarca los proyectos desarrollados durante el curso pertenecientes a las Cooperativas y Asociaciones Educativas Asturianas constituidas por alumnado de Educación Primaria, secundaria y Educación Especial.

Los alumnos han participado en los proyectos educativos de Valnalón Emprender en Mi Escuela (EME), Jóvenes Emprendedores Sociales (JES), Empresa Joven Europea (EJE) y Una Empresa en mi Centro (EMC); así como los usuarios de los Centros Apoyo a la Integración (CAI) que forman parte del proyecto Una Empresa en mi Centro, tal como explico la directora del área de educación emprendedora de Valnalón, Mónica Barettino.

En el caso concreto del Occidente participaron 95 estudiantes de 6 centros educativos, que han formado otras tantas cooperativas educativas que se corresponden con los Centros: Col. José García Fernández (Valdés). CAI Canero (Valdés). CP Valdepares (El Franco). IES Marqués de Casariego (Tapia de Casariego). CAI Navia (Navia) y Col. Santo Domingo (Navia).

“El objetivo es fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado de primaria, secundaria y también en los centros de apoyo a la integración y educación especial, y bueno, pues que desarrollen esas competencias de organización de trabajo en equipo, de gestión, de tomar iniciativas, también de comunicación”.

En el mercado expusieron al público el trabajo desarrollado por el alumnado participante en los proyectos educativos y la recaudación en una parte será destinada a una labor social.

Entre los participantes el CAI anfitrión de Canero. | Onda Cero Luarca

El resto de la info a modo de titulares:

El SIMPA tacha de desidia e irresponsable a la gerencia del Área I para cubrir los médicos en AP. El PP de Vegadeo presenta una moción instando al SESPA a solucionar la falta de médicos en Centro Salud local. Casi un centenar de alumnos exponen en el mercado de Luarca las Cooperativas Educativas de Valnalón. Manos Unidas de Navia expondrá las flores al Santísimo este domingo y recupera para el 16 de junio la visita a Villaoril. La EBAU se desarrollará Tapia y Luarca entre el 4 y el 6 de junio.

Ayto. Castropol cita a los vecinos de Barres para buscar una ubicación consensuada al parque infantil. La Consejera Derechos Sociales se reúne con alcalde de Tapia. El CAI de Canero llevará a cabo una jornada de deporte inclusivo junto con Decathlon Ribadeo. El luarques Armando González, licenciado en deporte, cuestiona a la empresa ACES que otorga los premios Villas Europeas del Deporte. Taramundi dará a conocer el material audiovisual para promocionar el Centro de Artesanía de Bres y la artesanía local.

Coag lamenta la tardanza del Principado en desarrollar la Ley de Calidad Ambiental para las autorizaciones medioambientales de las explotaciones. Trelles acogerá un el domingo un concierto de José Manuel Tejedor Trío. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga hablará en Castropol de cuando el mundo era niño. Abiertas inscripciones para Coaña entre Fogones dedicado a postres de España. Ribadeo mejora el parque de Santa Catalina, en Rinlo.