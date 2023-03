Más de Uno Luarca 28/03/2023

Barrientos explicó que una vez que la empresa adjudicataria inicial renunciase a la obra, se volvió a licitar. “Ahora parece que van en firme, y que en el plazo de un mes aproximadamente acometerán esa mejora en distintos tramos de la AS- 12 entre El Espín y San Luis, en Boal. Creo que es una buena noticia, no por ser muy esperada, deja de ser buena. Pero la verdad, es que hace un año o más que tendría que estar ya finalizada y para disfrutar por todos nosotros”.

La actuación tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, y consistirá en la mejora del firme y el drenaje, y la renovación de la señalización. En el encuentro también hablaron de la redacción de los proyectos de los tramos Boal- Doiras y Doiras- Xio, con una inversión de unos 36 millones. Contempla varios puentes y la previsión es que en julio se presente el proyecto de ejecución, licitar con un anticipado de gasto para comenzar a finales de año o el inicio del próximo las obras.

Ante la proximidad de elecciones con posible cambio de gobernantes o de opinión dentro de un mismo gobierno como sucedió “entiendo que ya esta obra no da para más cambios, ni para más retrasos, hay que acometerlas sí o sí, y los alcaldes vamos a seguir insistiendo, no solo en que se acometa, sino en que se agilice”. Afirma que “yo creo que este corredor desde luego no admite más retrasos y que la obra en estos momentos tiene que salir adelante y ejecutarse, sino con los plazos más cortos, por lo menos con los previstos”.

Nutella escoge a Cudillero para la promoción ‘Lo bueno lo tenemos en casa’. | Cedida

Por otra parte, les contamos que Nutella, la reconocida marca de crema de avellanas y cacao, ha lanzado una nueva edición limitada de su icónico tarro de 700 gramos, que incluye fotografías de 15 nuevos lugares extraordinarios del país, entre ellos Cudillero, enmarcado en su nueva campaña ‘Lo bueno lo tenemos en casa’.

La marca define a Cudillero, como una de las joyas de Asturias. Pintoresco pueblo marinero destaca por las casas de miles de colores que se acumulan en la montaña y sus miradores con vistas al Cantábrico. Reconocida como una de las villas más bellas de todo nuestro territorio, en Cudillero se combinan un espectacular paisaje con una rica gastronomía marinera. La campaña tiene por objetivo fomentar el turismo local.

La corporación municipal de Valdés celebrará este jueves el último pleno municipal de la legislatura, con un total de 18 puntos en el orden del día, de puro trámite, por destacar la actualización de nomenclatura de vías públicas y numeración de edificios de los núcleos de Otur, Barcia, Cadavedo y Trevías, será desde las 20 horas.

El PP de Tapia acaba de poner a disposición de los vecinos un número de teléfono con wasap para una más rápida comunicación y fluidez entre las partes 648 264 878. Con él pretenden elaborar un programa electoral más acorde y real. Sobre la acusación del forista, Guzmán Fernández, de una pinza para recortarle poder en el gobierno entre el PSOE y el PP, Pedro Fernández, respondió que Foro está dentro del gobierno que lleva 4 años y cobrando 2.200 € al mes “y es el que debería de mandar o no”. Duda de algunas tramitaciones que ha realizado y que “igual no debería de tramitar e incluso de espaldas al gobierno, parece ser”.

Sobre la polémica en el nombre del proyecto del Faro local, opina que la Consejería “demuestra que le importa un carajo el Occidente”.

También les contamos que Lactamor inicia este viernes y durante cuatro más unos encuentros con las madres de la comarca en Navia. Hoy en día hay una docena de subasteros para del campanu de la temporada en Cornellana que recupera CAPENASTUR, feria de la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo para el primer fin de semana de abril. O que Ribadeo saca a licitación las mejoras de una decena de escuelas del concejo por un importe de 200.000 €.

