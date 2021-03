Más de Uno Luarca 26/03/2021

El patrón de Luarca, critica la “burocratización“ se pasan más tiempo “cubriendo documentación en la mar, que pescando”. Las medidas del diario electrónico en los barcos inferiores a los 12 m en el que el patrón no va en el puente, manos mojadas y pendiente de cubrir “eso es inviable y no aconsejable” para la navegabilidad. Anuncia que seguirán luchando para que no se lleven a cabo esas pretensiones. Ha pedido al alcalde que les ayude en las reivindicaciones.

El alcalde de Valdés, reconoce de “legítimas” las reivindicaciones, no obviando que las cuotas de Cantabria y País Vasco, gozan de “beneficios”, mediante unos “repartos desiguales” que no se fundamentan en criterios científicos de pesca u otros. Pide que se trate a todos los pescadores del Cantábrico en las mismas condiciones. Sobre la solución, que es política, extiende la misma a los últimos 7 años en los que no se cumplen ni compromisos y ni aspiraciones. Se brindó a mediar para que los responsables del Ministerio pisen las Cofradías y barcos para conocer de primera mano las dificultades a las que se pretende y somete a la flota artesanal.