Más de Uno Luarca 26/01/2022

El colectivo mantuvo una asamblea abierta con la participación de una treintena de personas, en las que acordaron la creación de una Coordinadora, que se reunirá este sábado para determinar las primeras acciones, una presentación abierta a las asociaciones y ciudadanía en Navia. Posteriormente iniciar una ronda de reuniones informativas con la población, y paralelamente con los grupos políticos del parlamento asturiano y de las consejerías implicadas en sus reivindicaciones.

El Pdte. del colectivo, Miguel Mojardin, las ciño a conseguir la reforma integral de las AS-12, y su enlace con la A-8ª, la AS-35, La gran senda del Navia, la igualdad de oportunidades educativas, y apoyar la mejora de la sanidad pública.

Sobre los últimos movimientos de la AS-12, comenta, que volvemos a los papales pero el dinero no aparece en los presupuestos, preguntándose ¿de donde van a salir los 23 millones necesarios para esta última licitación?. Dicen no ser optimistas a corto plazo para la conexión con la A-8

No entienden que la Gran Senda del Navia no obtuviese la financiación europea al tratarse de un recurso, sostenible, ecológico y turístico que generaría la actividad de futuro económico aun sector turístico en el olvido. Está convencido que entrara dentro de esa financiación, pero no entide el retraso, de ahí que solicitaran entrevistas con responsables del Principado para saber más detalles, al recordar que la iniciativa fue presentada hace cuatro años en el Ministerio

“la plataforma va inmediatamente a pedir una entrevista con responsables del Gobierno regional para conocer de primera mano cual es la situación y que piensan hacer, y no descartamos en varios meses convocar movilizaciones y encuentros de solidaridad”.

El colectivo ofreció el respaldo y apoyo a sus colegas del suroccidente por la causa que dicen compartir tras muchos años sumergidos en el abandono.

Alcaldesa reclama refuerzos y más horario para el juzgado de paz de Coaña. | Luarca

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, ha solicitado a la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que dote de más medios tanto personales como de horarios la atención a los usuarios en el Juzgado de paz del concejo, el disponer del hospital y el tanatorio aumenta considerablemente el trabajo.

González, explica que el servicio tiene unas peculiaridades diferentes a otros juzgados de paz de municipios limítrofes, a las propias gestiones locales encomendadas, se añaden las derivadas de la actividad del Hospital de Jarrio, con los nacimientos y del tanatorio con las defunciones.

De ahí que solicitase más personal o la ampliación de los días entre 2 y 3, recordando que el personal que lo atiende no está remunerado, no percibe nada a cambio y que tiene que compatibilizar esa función con su propia actividad laboral, dejando muy claro gran profesionalidad y dedicación, ante el elevado trabajo que tienen que gestionar.

La regidora, señalo que Vicente, se comprometió a estudiar y aportar una solución al problema al reconocer lo complejo que resulta ese juzgado por lo expresado.

El resto de la info. a modo de titulares:

La Plataforma Valles del Navia no da crédito a los políticos sobre AS-12 hasta ver maquinas trabajando, dan margen al dialogo antes de movilizaciones. Pdte. Mancomunidad A Mariña dice que trataran con Plan Sustentabilidad turística dotado con 2,2 millones desestacionalizar el turismo. Viceconsejera de Justicia estudiara y abordara la necesidad de mejorar la operatividad del Juzgado de Paz de Coaña, ante la petición de alcaldesa, al ser diferente por hospital y tanatorio. Estudiante valdesano Pablo Menéndez le gustaría estudiar el doble grado de matemáticas y física.

La fibra óptica llegara a unos 550 edificios en Cudillero. El CDTL de Navia imparte en este primer trimestre del año cuatro cursos de informática. PP-Ribadeo insta al Ayto. a solicitar ayudas para mejora de los caminos locales al amparo de ayuda Xunta. Alcalde Ribadeo dice que solicitara ayudas para arreglo de caminos como siempre, pero que son pequeñas. Guzmán Suarez de Frutería Sabor Natural de Navia, satisfecho por el primer premio navideño de escaparates comercio alimentos del paraíso.

Fundación Edes pone en marcha el acceso al empleo con los “Itinerarios integrados para luchar contra la despoblación rural”. Espectáculo de ballet el sábado en La Caridad con La Caracola. Este fin de semana llegara a Burela el espectáculo de Touriñán y Carlos Blanco. CCOO organiza hoy en Navia charla sobre la estabilización del empleo público en la administración local. Castropol pone en marcha el 2º grupo de yoga, juegos y cuentos en la Biblioteca en Figueras.