Más de Uno Luarca 25/11/2022

Maseda, ante este nuevo percance de olas de hasta 6 metros durante estos días, unido a las lluvias por momentos torrenciales han dañado las inmediaciones del Puerto de Tapia, produciendo un socavón en la base de la escalera de acceso al espigón de El Rocín, lo que ha motivado que la administración cerrase su acceso.

“Sí, cada vez más la infraestructura tiene los años que tiene, las inversiones que se hacen no son las que se deben hacer”. Comenta que todos los usuarios del puerto, incluidas las asociaciones, están de acuerdo en las actuaciones que se deben de acometer “menos la administración. Parece negar una y otra vez lo que necesita el Puerto, el resto, estamos todos de acuerdo”.

Está convencido que de no proteger la infraestructura “va a ir a peor, y a ver, si esto que tumbó ahora si no es definitivo. Porque viene el invierno no creo que actúen de urgencia, a ver lo que pasa en el invierno. Esperamos que no vengan temporales, ni ninguna ciclogénesis, y podamos llegar a que lo reparen antes de que sea peor”.

Siguen reclamando la colocación de bloques en el exterior de los diques, o que se acometa otro dique exterior más afuera “lo pedimos y no lo hacen. Por qué, no lo sabemos, si no lo hacen se vendrá abajo, tiene muchos años”.

Hizo referencia a la última propuesta de actuación que llegó a calificar de “un sin sentido por todas partes, en actuar sólo dentro de los sitios, no entiendo, no alcanzo a saber, quien es el que lo dirige”. Lamenta que no los citen a las reuniones para ser informados. Sobre el Ayto. afirmó que no tienen una relación fluida.

Termina diciendo que de no actuar se “colapsara”. Sobre si se ve afectada la seguridad de la flota dijo que “escapa cuando hay mal tiempo, porque nuestro puerto, ya no es seguro desde hace muchos años, y se tiene que ir otros puertos, se refugian en Ribadeo. Es triste que la flota asturiana tenga que refugiarse en un puerto de Galicia”.

El resto de la info a modo de titulares:

Patrón Mayor Tapia demanda inversión ya para el puerto, lamenta que la flota se tenga que ir para Ribadeo. El temporal marítimo provoca un socavón en la inmediación de un dique exterior del Puerto de Tapia. Medio Rural reparte hoy 6 millones de euros entre 1.353 ganaderos de vacuno de leche. Asturias Ganadera reclama elecciones sindicales y reprocha el pago del Principado para docilidad de los actuales sindicatos. Cohesión Territorial subasta madera en Taramundi por 76.000 €. Ribadeo presenta un presupuesto con la congelación de impuestos y de tasas por una cuantía de 10,6 millones.

Las Plataformas por una transición eólica justa en el Occidente llevan más de 3.000 firmas recogidas. Capital Energy y Ayto. Illano suscriben convenio de colaboración para restauración Casa de las Cebollas, construcción del Centro de Día y mejora en comunicaciones. Promotores eólicos reclaman al Ministerio ampliación de plazos para trámites ambientales. Ayto. Navia apura los trámites para la cesión de dos locales en Las Veigas a Sanidad para el Centro de Salud. Antón García y Begoña López participaron en reunión Patronato Fundación Parque Histórico.

Plataforma Valles del Navia espera buena respuesta ciudadana para la manifestación del domingo en Boal. Foro insta al Principado a solucionar los problemas de la TDT en Valdés. El Consejero alega complejidad para solucionar el problema TDT debido a las ondas francesas. Hoy comienza en Ribadeo el VIII festival de jazz y blues con una exposición. Ayto. Castropol convoca el II Concurso “Dibuja tu navidad en Castropol”. Ribadeo junta las jornadas del calamar y el black Friday para un fin de semana redondo. La AMPA del Juan Rey de Lorenzana organiza un magosto mañana.