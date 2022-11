Más de Uno Luarca 24/11/2022

Fernández se reincorporará a sus funciones de arquitecto y Suárez, al puesto de administrativo en la empresa local en la que lleva trabajando 15 años. Seguirán desempeñando sus funciones en el actual gobierno con total normalidad hasta el final de la legislatura.

La Secretaría Gral. Sandra Gil, dijo que "son dos importantes integrantes” que estaban trabajando “con mucha solvencia y compromiso en sus delegaciones”. Les deseo lo mejor en su vida profesional.

El alcalde, Óscar Pérez, dijo que toca el momento de ir sondeando y mirando la confección de las listas y que responde a ese motivo “agradecerles el trabajo”. Dijo que se encontraba cómodo con el equipo, y que despedirse de alguien con quien se trabaja bien es motivo de “melancolía” y si toman esa decisión “sólo cabe apoyarlo”.

Opina que los gobiernos tienen que ir “evolucionando” mandato tras mandato, “nosotros presentaremos una lista con novedades, y serán los valdesanos los que decidan si merecemos, o no, la confianza en mayo, cuando toque. Que todavía quedan muchos meses en los que seguiremos centrados en la labor de gobierno”.

Preguntado si hay una crisis de Gobierno, dijo tajantemente que “no, las concejalas van a seguir en sus puestos hasta el último día de mandato”. Que la crisis es cuando se “deshace” a mitad de mandato y entran nuevas caras.

Por último, reconoce que la dedicación a los vecinos supone un “desgaste personal” y que cada uno tiene que valorar los límites, siendo peor la labor desde la oposición “yo creo que vale más tener desgaste por trabajar, que tener desgaste por quejarse de todo, y no conseguir sacar nada para el interés general”.

El resto de la info a modo de titulares:

Foro reclama a Cohesión Territorial la construcción de la variante de Paladeperre AS-36 y mayor interés y compromiso con las infraestructuras del Occidente. Calvo responde que no cuentan con planes de intervención a corto plazo en AS-36, la reparación AS-219 de Navelgas al verano. Dir. Gral. Pesca, los eólicos marinos respetarán el medio marino y la compatibilidad con la pesca, desconoce proyectos para Asturias. Medio Rural modifica y sustituye hoy las normas de pesca en aguas continentales para la próxima campaña.

La “Biblioteca Eduardo Pérez de la Fanosa” (Busto, Valdés) participó en el programa The European Challenge. El peluquero José Rodríguez, vecino de Tapia, imparte cursos en Miami, Colombia y México. Lorenzana cierra las representaciones teatrales con el grupo Ollomao de Barreiros, el domingo. SOFITAPIA organiza un magosto este sábado en hornos artesanos de leña. PP-Foz ve afán recaudatorio en la modificación al alza en vados y cobro en la ocupación de terrazas.

Alcalde Valdés informa de una inversión de 40.000 € en mejoras de viales por Busto. Ribadeo firmó el convenio anual Educando en Familia con una dotación de 4.000 €. Fundación Parque Histórico del Navia abordará mañana del Itinerario supra comarcal de paisajes industriales. Óscar Pérez, insta a Cascos a reunirse con técnicos al no tener conocimientos urbanísticos, insiste que la solución pasa por no realizar desembolso público. SOS-Occidente le pregunta a Arango por qué en 40 años de Gobierno no atendieron y cuidaron las necesidades del Occidente.