Más de uno Luarca 23/10/2024

La tierra tiembla precisamente cuando la Universidad de Oviedo, se encuentra en plena faena de instalar hasta una decena de sismógrafos en el mar entre Viveiro y Cudillero, para poder arrojar luz sobre la oscuridad de por qué existen tantos terremotos en esta zona, que tras la del sur de España, es la más candente del País.

El Decano de la facultad de Geológica de Oviedo, Carlos López, comento que se produjeron en los últimos 2 días un total de 4 terremotos frente a la costa Occidental y de Lugo. El sismo de mayor magnitud (2,5) ocurrió a unos 45 km al norte de Burela, donde también se registró otro de magnitud 2. A 50 km al norte de Navia otros dos, de magnitudes 2.1 y 1.9. El último se ha sido registrado pocos kilómetros al norte de Cabo Vidio, en Cudillero, todos ellos a profundidades entre 1 y 21 km siendo imperceptibles al ser humano.

Se trata de "algo normal" en la falla Cantábrica, una estructura geológica que transcurre entre Avilés y el norte de Burela, y que sirve para liberar energía. “Precisamente el hecho de que se vayan produciendo estos pequeños eventos de baja magnitud hace que la energía que está acumulada en el terreno se vaya liberando y no se acumule para que no ocurra un terremoto de mayor magnitud. En principio no hay motivos de preocupación".

Tiene claro que este tipo de acontecimientos respalda el proyecto que están llevando a cabo ahora con esa implantación de sismógrafos. “Lo que sí viene bien es precisamente lo que estamos haciendo que es estudiar esta actividad sísmica en el fondo marino frente a nuestras costas y saber cuál es la causa de esta actividad, donde se genera, como se genera, y bueno, arrojar un poco de luz sobre este enigma científico que es la ocurrencia de terremotos en la plataforma Cantábrica”.

Si les ha llamado la atención en este caso que se produjeran de una forma un tanto superficial.

La diputada por el Occidente Cristina Vega, el diputado Salvador Méndez, y la portavoz valdesana, María Bueno, han denunciado hoy “la parálisis” que arrastra el Polo de Innovación y Competitividad del Occidente Asturiano, con sede en Luarca, “al no hacer nada en nueve meses” a lo que suman incongruencias en la composición de la Junta Directiva.

Vega, dijo que “la novedad al respecto es que no la hay, no han hecho avance alguno en los últimos meses para poner en funcionamiento algo que sería bueno para la comarca”. Fundamento su argumento en la respuesta que obtuvieron a una pregunta al consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, sobre los avances que hubo en las ultimas fechas, respondiéndoles que han hecho la elaboración de los estatutos de la asociación, la asamblea de constitución y la aprobación de los estatutos.

Dijo que desde el 8 de enero "no hicieron nada" e incluso la junta directiva que anunciaron “no se corresponde” al achacar en su momento la tesorería a la Caja Rural, “y resulta que ahora ese cargo lo desempeñara el Ayto. de Valdés”, quedando ahora vacante la vicepresidencia que era la que habían anunciado para el Ayto.

Critica que no se hayan aprobado a estas alturas el plan general de la asociación, los presupuestos, el plan anual, los proyectos a desarrollar, la gestión de la propia junta directiva, y otras funciones como el reglamento del régimen interno. A todo ello quieren saber el uso y destino de una partida anunciada en su momento de 100.000 € al no existir actuaciones ni nada que pueda justificar su uso. Dijo que les respondieron que tienen de plazo hasta el 2027.

Finaliza calificando todo como un modus operandi “propagandístico” al ser anunciado en el 2023 en periodo electoral y ahora hacer lo propio hasta el 2027 justo en otra fecha similar, les instan a “dejar de hacer propaganda todo es marketing, que sé pongan a trabajar en una idea acertada, pero hay que ponerla en marcha”.

María Bueno, en la misma línea opina que todo es un mero acto “propagandístico” y que se emplea la “demagogia”, exigiéndole al alcalde que "exhiba sus amiguetes ahora" en respuesta en su momento a lo que dijo este del secretario del partido cuando se designo Luarca en vez de Navia..

El resto de la info a modo de titulares:

La tierra tembló hasta cuatro veces frente a la Mariña y el Occidente en las últimas horas, sirve para liberar presión y evitar uno mayor. El PP denuncia la parálisis del Polo de Innovación del Occidente de Luarca, sin avances y con la junta confusa. UPA vaticina un descenso de la producción de la leche en lo que resta de año, reclama adecuar contratos al alza a 0,50 €/l. A Mancomunidad de A Mariña organiza 6 talleres para poner en valor la actividad artesanal y captar turismo.

La Feria de Todos los Santos en Villayón se adelanta a este sábado, abonan el transporte de animales. Galicia autoriza las quemas las rústicas con comunicación a la Xunta y el resto a los Ayitos. Los senadores y diputados lucenses denuncian el engaño de Besteiro a los mariñans por la promesa incumplida de obras en la A-74. PP-Foz pide cambio de postura del alcalde tras confirmar por secretaria incumplimiento de la adjudicación de la residencia.

El aceite quemando de una sartén en un 5 piso en Navia, alerta a los vecinos, todo se quedó en un susto. El Luarques, José Luis Arias, muestra agradecimiento por galardón a la constancia otorgado por Cruz Roja. La biblioteca de Busto (Valdés) roza los 700 socios y ya tiene 6.400 volúmenes en apenas tres años. Ribadeo habilita una oficina de registro clave de identidad digital. Castropol acogerá la IV Prueba Last-O Barres-Castropol. Federaciones gallega y asturiana de baloncesto reunirán a ocho clubes de veteranas en Ribadeo durante el fin de semana.