Más de uno Luarca 17/06/024

García, explico brevemente la situación que padece su mujer Mónica Suárez Fernández, desde hace 6 años cuando tuvo un accidente laboral que le causo una baja un par de meses, seguían los dolores, y pese a ello le da el alta la mutua, insiste en la persistencia de los dolores y se confirma que no había soldado una rotura de un hueso. A partir de ahí se sucede un peregrinar de médicos y consultas unido a penurias con la detección de una enfermedad dolorosa Sudeck. Tras varias decisiones médicas, unos que sí, otros que no, la amputan la pierna por dos veces. Los dolores fueron mitigados con una bomba de morfina, que su cuerpo rechaza, con lo que no pueden aplicar este método para evitar la situación dolorosa en la que se encuentra en la actualidad.

Pide que se le quiten esos dolores. “Yo le pregunto muchas veces que como es el dolor, si es más que un dolor de muelas y me dice que ella firmaba porque fuera como un dolor de muelas, o sea que imagínense. Últimamente ya incluso me habla hasta de eutanasia, que después se arrepiente de decirlo, pero que en ese momento es lo que siente que le fastidiaron la vida para siempre con 45 años”.

Termina diciendo que pusieron el hecho en conocimiento de la consejera de Sanidad y le participan que todo el procedimiento ha sido correcto y que lamentan la enfermedad de la mujer. García, según le explicaron los médicos, no hubo un acierto en el diagnóstico de la enfermedad en el origen y que después ya era demasiado tarde para evitar males mayores.

Por eso pide que, si alguien no hizo bien su trabajo que pague con ello y que la mitad de la indemnización estaría dispuesta a donarla a la investigación de esta enfermedad, necesitando el resto para adaptar la vivienda a la situación actual para romper las múltiples barreras arquitectónicas que tienen en el domicilio particular.

Dejo constancia del buen trato y atención recibida en el hospital de Jarrio y en el de Oviedo, en este ultimo excepto en el servicio de traumatología que tardaron 9 meses en ofrecer una resolución de operación.

El "Luarca Metal Days" pretende asentarse en el calendario como un referente en Asturias. | Cedida

El I Festival Luarca Metal Days 2024, que se celebrará los días 12 y 13 de julio en la explanada del pabellón polideportivo Pedro Llera Losada, surge con el propósito de asentarse en el calendario y ser un referente de la música heavy metal en la comarca, Asturias y norte de España. “Y dije ahora yo creo que es el momento de hacerlo en Luarca y hacer algo ya pomposo y con poder”.

Arranca esta primera edición con un poderío prometedor en el cartel con grupos de la talla y valía como Hamlet y Avalanch, al que se unen otras catorce bandas de renombre internacional y relevancia local, según adelanto Iñaki Fernández, uno de los promotores del evento y que lleva años organizando citas de estas características.

Dijo que durante los dos días habrá un “espectáculo musical en vivo de bandas míticas y emergentes y otras locales” entre las que actuarán; Aneuma, Argion, Avalanch, Blaze Out, BudaSam, Darkreborn, Death and Legacy, Delalma, Hamlet, Lujuria, Skuld, Sound of Silence, Valkyria, Vita Imana y Where The Waves Are Born.

El lugar contará con una zona gastronómica, acampada y zona camper. Las entradas ya están a la venta en varios establecimientos de la zona y de Asturias, al precio de 30 € para una jornada y de 45 para los dos días, así como en las redes sociales del concierto.

Finaliza cursando una invitación a la gente y sobre todo a probar este tipo de conciertos que tiene unos seguidores muy selectos y fieles. “En que esto es solamente la punta de lanza de un proyecto que esperemos que sé aposente en Luarca, y que tenga apoyo aquí, y que aunque no te guste mucho la música, si le das una sola oportunidad vas a repetir, yo te lo digo por experiencia”.

Comenta que “ya no solo es la música, es el ambiente que hay ahí, el respeto a la hermandad, el buen ambiente. Bueno, pues por hacer algo diferente un día que no te va a pasar nada, yo creo que estaría muy bien”.

El resto de la info a modo de titulares:

Un vecino de Cacabellos (Navia) pide que le quiten los dolores a la mujer a la que le amputaron una pierna a la vez que reclama responsabilidades médicas. Ayto. Valdés solicita ayudas por 430.000 € para seguridad en polígono industrial y ampliación naves coworking. El I Festival Luarca Metal Days tendrá entre la cartelera a Hamlet y Avalanch y 14 bandas más. Alcalde Ribadeo pone en valor en la recogida de la bandera azul la inversión y 700.000 € en los arenales. El Foro Comunicación y Escuela aborda la comunicación en el medio rural con RTVE y RNE.

La Feria GastroLuarca sienta las bases para iniciar una singladura. La reelegida Pdta. del PP-Boal Mónica Fernández se fija como objetivo aunar fuerzas y gente. Amigos de Cudillero fija para mediados de julio la entrega de la XLV Amuravela de Oro. Santa Eulalia de Oscos prepara un fin de semana de celebración Capital del Turismo Rural. Los contubernios líricos de Luarca tienen abierta participación entre los interesados. La Música de Cámara, aprendizaje y concierto mañana en Vegadeo para los alumnos de secundaria.

Gente Viajera de Galicia concede a Ribadeo el pueblo más bonito, alcalde se congratula de la distinción. Los pontevedreses ganan el Concurso X Talento Challenge 2 de la Once en el que llego a la final Edes de Tapia. Ribadeo ha sido sede de la primera reunión de la comisión de políticas integrales de discapacidad de la FEMP fuera de Madrid. La Asc. Asturiana Gandulin recibe 14 juguetes adaptados dentro de un proyecto nacional. La escuela de Música de Tapia celebrará el concierto final del curso el martes 25.

La Escuela Música Arcángel San Miguel clausura el curso con un concierto el miércoles 26. Consejera Derechos Sociales se reunirá con alcalde Cudillero. Olmo Ron se entrevista con la alcaldesa de Pesoz. El lubrigante más viejo del mundo, 84 años, se exhibe en el Resta. A Mar de Rinlo. Mañana se inicia un Curso de cocina para hombres en Tapia de Casariego. El G.M. La Chiruca participa en el IV encuentro Entrecabos entre los faros de Vidío y Busto. La VI comida hermandad de ex del Treviense homenajeará a Gil Freije Gayo.